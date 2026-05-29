“El turno es de ellas”, libro para visibilizar el papel de las mujeres en la música

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha presentado una nueva época de su colección Divulgatio, cuyo objetivo es acercar el conocimiento científico a la sociedad, con la publicación de dos obras centradas en figuras femeninas relevantes de la historia de la música. La presentación en el campus de Albacete contó con la participación de la autora de las obras y profesora de Música de la Facultad de Educación de Ciudad Real, Virginia Sánchez, el director académico del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, César Sánchez Ortiz; y el vicerrector de Política Científica, Ricardo Cuevas.

Las dos primeras obras de esta nueva época, “Bach y Mozart: el turno es de ellas y “Mendelssohn y Schumann; el turno de ellas”, están firmadas por la profesora e investigadora Virginia Sánchez, quien centra su trabajo en recuperar el protagonismo de mujeres cuya aportación a la música ha quedado históricamente relegada. Para la autora “estas publicaciones suponen la culminación divulgativa de más de quince años de investigación centrada en la relación entre música y figura femenina”. En este sentido, resaltó la necesidad de tender puentes entre el ámbito académico y la sociedad, poniendo en valor trayectorias que han sido invisibilizadas.

Las obras abordan figuras como Ana Magdalena Bach o Nannerl Mozart, cuya relevancia quedó eclipsada por sus vínculos familiares, así como Fanny Mendelssohn y Clara Schumann, destacadas compositoras e intérpretes que desempeñaron un papel fundamental en la música europea pese a las limitaciones impuestas por su contexto histórico.

César Sánchez subrayó que la colección Divulgatio de Ediciones UCLM inicia ahora “una nueva etapa con un enfoque claro hacia la divulgación rigurosa y accesible”. Este renovado impulso, en colaboración con la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la institución universitaria (UCLMdivulga), busca ofrecer publicaciones que, además de aportar valor académico, resulten atractivas y comprensibles para el público general. Asimismo, destacó el carácter dual de la colección: por un lado, contribuye al reconocimiento académico del profesorado y, por otro, cumple una función social al facilitar el acceso abierto al conocimiento, complementado con ediciones en papel para su distribución en librerías.

El vicerrector de Política Científica de la UCLM, Ricardo Cuevas, puso de relieve la importancia de la divulgación científica como herramienta de transformación social, así como “la necesidad de seguir avanzando en igualdad y reconocimiento del talento femenino”. En este sentido, destacó el compromiso de la UCLM con iniciativas que promuevan una mayor visibilidad de las mujeres en distintos ámbitos del conocimiento.