Abierto el plazo para presentarse a Manchego y Manchega de la Feri

El Ayuntamiento va a iniciar el proceso para seleccionar a los Manchegos y Manchegas de la próxima Feria, “una figura fundamental para representar las raíces albaceteñas en nuestras fiestas mayores”, según ha informado el concejal de Feria, Francisco Navarro.

El plazo para presentar candidaturas se abre con la publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Las personas interesadas pueden presentar sus candidaturas (tanto individualmente como por parejas) hasta el próximo día 12 de junio, a través del registro electrónico o en cualquier registro oficial, y deben tener 18 años cumplidos y residir en el municipio de Albacete. También han de disponer del correspondiente traje manchego y los complementos necesarios para lucirlo adecuadamente, como adornos o peinado.

No pueden presentarse quienes hayan sido Manchegos en los últimos 15 años, y las personas seleccionadas estarán a disposición para participar en todas las actividades del programa ferial “para vivir los días de Feria de un modo intenso e inolvidable, y convertirse así en los mejores embajadores de nuestra ciudad”.

La novedad fundamental de este año es que “la selección se hará en horario de tarde, para así facilitar que se presente más gente, al conciliarlo con el horario laboral de los candidatos”, ha dicho el concejal. El acto de selección de las parejas de Manchegos de la Feria y Manchegos de Honor se desarrollará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el día 17 de junio, y contará como siempre con presencia de representantes vecinales y de todos los grupos políticos, además de Manchegos de ferias anteriores.

Navarro ha animado a los albaceteños y albaceteñas a presentarse, “porque hablamos de una figura muy tradicional y valorada, que sirve para dar aún más brillantez a nuestra Feria en honor a la Virgen de Los Llanos. Los Manchegos y Manchegas representan la esencia de nuestra Feria y el carácter abierto y acogedor de nuestra ciudad, y son una excelente carta de presentación de Albacete en su Feria, la mejor Feria del mundo”