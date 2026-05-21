La Roda rendirá homenaje a Robe en un concierto en junio

El concejal de Cultura y Festejos de La Roda, Luis Fernández, acompañado por los integrantes del grupo local Unos Rock, ha presentado el concierto homenaje a Robe Iniesta, una cita musical que tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio en el patio de la Posada del Sol.

El concierto comenzará a las 21:30 horas y contará con entrada libre hasta completar aforo, aunque será necesaria invitación previa. La iniciativa nace de la asociación cultural Unos Rock tras el reciente fallecimiento del mítico fundador de Extremoduro, considerado uno de los grandes referentes del rock en castellano.

Durante la presentación, Luis Fernández ha destacado la importancia de una propuesta “nacida desde el tejido cultural y musical local”. El edil ha agradecido además la implicación de las bandas participantes y ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá apostando por “dar protagonismo” a los músicos locales dentro de la programación cultural del municipio.

Por su parte, Pedro Toboso, uno de los integrantes, ha asegurado que Robe Iniesta ha sido la “figura más trascendental y auténtica del rock en castellano de las últimas décadas”, destacando no solo su faceta musical, sino también su “capacidad para acercar la poesía a varias generaciones a través de sus canciones”. Toboso ha explicado que la idea inicial de realizar un tributo de Unos Rock evolucionó hasta convertirse en un homenaje colectivo abierto a músicos y bandas de La Roda, dada la dimensión universal del artista extremeño.

Otro de los integrantes, Jesús Escudero, ha explicado también que el objetivo es que el público “pueda emocionarse” con las canciones de Robe y ha destacado el trabajo artístico realizado para el cartel anunciador del concierto, obra del profesor de dibujo Chema Araque, inspirado en diferentes escenas y referencias de canciones del músico homenajeado.

En el concierto participarán diferentes grupos y músicos locales, además de un combo de la Escuela Municipal de Música denominado ‘Los Membrillos’. Entre las bandas participantes figuran ‘Kickin Kidneys’, Barrisendo, el Pacto de Johnson, Vermú, Everlast, Septiembre y Lee, que interpretarán distintas versiones de canciones de Robe Iniesta y Extremoduro.

Desde la organización recordaron además que el concierto coincide con un intenso fin de semana de actividad en La Roda, con celebraciones religiosas, actividades deportivas y eventos culturales, por lo que han animado a los vecinos y visitantes a llenar el patio de la Posada del Sol y sumarse a este homenaje colectivo a una de las grandes figuras del rock nacional.