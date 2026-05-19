Albacete repite con la 'Ruta del Paquito' para promocionar el cordero manchego

Albacete repite, por segundo año consecutivo, con la Ruta gastronómica del Paquito, por la que, diferentes establecimientos adheridos, ofertarán bocadillos especiales de cordero manchego en sus cartas. El diputado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, apoya una nueva edición de la 'Ruta Gastronómica del Paquito', una iniciativa impulsada por la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (INTEROVIC) con la colaboración de la IGP Cordero Manchego. Junto a la concejala de Marca Albacete, Rosa González de la Aleja, y la directora técnica y de comercialización de la IGP Cordero Manchego, agradeció a la organización esta iniciativa que permite presumir de “uno de nuestros productos estrella” y seguir posicionando al Cordero Manchego como referente gastronómico y económico de este territorio.

Un total de 28 establecimientos de la provincia de Albacete se han sumado a este proyecto en el que participan más de 300 bares y restaurantes de 40 ciudades y 15 provincias españolas. Lo que convierte, durante mayo y junio (y con la mirada puesta en que se queden en la carta), el bocadillo de cordero en protagonista de la gastronomía a través de propuestas accesibles que acercan esta carne a un público más joven y desestacionalizan su consumo.

“Un maridaje perfecto” entre Cordero Manchego y restauración albacetense

Gómez ha destacado los beneficios de esta campaña, señalando que estamos ante un “maridaje perfecto”. Opinó también que es buena para el sector del Cordero Manchego, “porque le ofrece un escaparate ideal para darse a conocer innovando, actualizándose y, por supuesto, mostrando su gran riqueza”; y para la hostelería provincial, “que es clave en esa innovación desde una apuesta valiente por incorporar productos con un gran valor añadido y ponerlos al servicio de consumidores más jóvenes, adaptándolos a nuevas tendencias y favoreciendo nuevas experiencias gastronómicas”.

"Además de contribuir a mantener vivo nuestro medio rural, además de contribuir a frenar la despoblación, este sector contribuye a mantener nuestros montes limpios y prevenir incendios con ese pastoreo extensivo”, ha afirmado. Finalmente, José Antonio Gómez quiso reconocer el trabajo que se realiza desde la IGP Cordero Manchego por "esa constante evolución, por esa apuesta por el valor añadido”, y desde el sector de la restauración, “donde somos los mejores”, remarcando su apuesta por los productos locales.