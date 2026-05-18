Abre un punto violeta cultural contra la violencia machista

El subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa ha visitado el expositor de libros del punto violeta ubicado en la sala biblioteca de la Subdelegación. Una iniciativa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, orientada a la concienciación y sensibilización en la lucha por la igualdad.

Podrá solicitar el préstamo de los ejemplares, el personal de la Subdelegación del Gobierno, previa petición a la Unidad de Violencia Sobre la Mujer de Albacete, ubicada en la segunda planta