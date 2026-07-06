Chinchilla inaugura su Barrio de las Letras, un proyecto que une literatura, patrimonio y participación ciudadana

La Biblioteca Municipal acaba de inaugurar el "Barrio de las Letras", una ruta literaria tejida a ganchillo que convierte las calles aledañas a la biblioteca en un espacio donde la literatura, el arte y la participación ciudadana se dan la mano. El proyecto, "Tejiendo Palabras Compartidas", forma parte de la programación del 50 aniversario del espacio y tiene como objetivo acercar la literatura a vecinos y visitantes a través de un recorrido urbano diferente y participativo.

La colaboración de vecinos y vecinas ha contribuido a hacer realidad esta iniciativa, especialmente la del grupo de ganchilleras que, durante meses, se ha reunido cada martes en la biblioteca para tejer las letras y los fragmentos literarios que hoy dan vida a esta ruta.

El Barrio de las Letras reúne citas y versos de autores como Miguel de Cervantes, Federico García Lorca y Frida Kahlo, invitando a recorrer Chinchilla desde una nueva mirada cultural. Las letras, tejidas artesanalmente a ganchillo, convierten las fachadas y rincones del entorno de la biblioteca en un museo literario al aire libre.

Con esta iniciativa, la Biblioteca Municipal reafirma su papel como un espacio vivo de encuentro, creatividad y participación. El Barrio de las Letras ya puede visitarse libremente y se incorpora al patrimonio cultural del municipio como una invitación permanente a pasear, leer y descubrir Chinchilla a través de las palabras.