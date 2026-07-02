48 guardias civiles alumnos en prácticas se incorporan a la provincia de Albacete

Un total de 3.123 guardias alumnos y alumnas en prácticas se han incorporado a diferentes unidades territoriales de seguridad ciudadana, iniciando así la segunda fase de su período formativo. Esta cifra supone un aumento de 390 guardias respecto del año anterior, en el que se incorporaron 2.733.

Con motivo de la época estival, el objetivo es priorizar la presencia de estos guardias civiles alumnos a unidades territoriales de seguridad ciudadana en función de las necesidades operativas, donde desarrollarán su periodo de prácticas de 40 semanas para completar su formación y adquirir la condición de guardias civiles profesionales.

Además, 874 de este alumnado complementará sus prácticas realizando servicios en especialidades como Tráfico, ARS, Fiscal o Marítimo, y serán 48 los guardias civiles alumnos a la provincia de Albacete

De los 48 efectivos que se incorporan y que representan el número más elevado de guardias civiles en prácticas registrado en esta Comandancia, duplicando practicamente el cupo recibido en el año 2025, 9 son mujeres (18,75 %) y realizarán su segunda fase formativa en distintas unidades de la Comandancia de la Benemérita de Albacete, durante un período de 40 semanas, tras superar con éxito el primer curso académico en los centros docentes del Cuerpo.

Estas prácticas tienen como objetivo desarrollar los conocimientos y competencias adquiridas a través de los procedimientos y experiencia profesional en diversas áreas operativas, necesarias para completar su formación académica. Una vez concluyan y superen este periodo, obtendrán el nombramiento definitivo como guardias civiles y se les asignarán sus correspondientes destinos oficiales.

Durante este periodo, el mayor número de efectivos reforzará los servicios de seguridad ciudadana en las unidades territoriales de la provincia, especialmente en las zonas rurales afectadas por la despoblación, si bien un reducido número de ellos desarrollará parte de sus prácticas en algunas especialidades desplegadas por toda la provincia como, por ejemplo, la Agrupación de Tráfico.

Este año, Castilla-La Mancha acogerá un contingente de 251 guardias civiles alumnos en prácticas, resaltando la presencia de 71 agentes femeninos, lo que supone un 28,29%, que vendrán a reforzar las plantillas de las Comandancias de Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara