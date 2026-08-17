El alcalde de Hellín acompaña al científico hellinero Juan Carlos Izpisúa Belmonte durante la entrega de la ‘Distinción Europa’

El alcalde de Hellín, Manuel Serena, ha asistido en Benidorm al acto de entrega de la ‘Distinción Europa’ al investigador hellinero Juan Carlos Izpisúa Belmonte, uno de los científicos españoles de mayor reconocimiento internacional en el ámbito de la biología regenerativa y la medicina avanzada.

Serena ha querido acompañar personalmente a su paisano en este reconocimiento, concedido por el Ayuntamiento de Benidorm por unanimidad de su Junta de Portavoces, y que pone en valor la trayectoria científica de Izpisúa y su contribución al avance del conocimiento en ámbitos como la medicina regenerativa, el envejecimiento celular y la prevención de enfermedades. Además el alcalde ha aprovechado el encuentro para invitar a Izpisúa a visitar próximamente Hellín y reencontrarse con su ciudad, sus vecinos y sus raíces.

Hijo Predilecto de Hellín desde el año 2000

Juan Carlos Izpisúa Belmonte mantiene desde hace décadas un estrecho vínculo con Hellín, ciudad de la que es Hijo Predilecto. El Ayuntamiento de Hellín le concedió esta distinción en el año 2000, reconociendo ya entonces una trayectoria científica que le había situado entre los investigadores españoles con mayor proyección internacional.

Su figura está además vinculada a la ciudad a través del IES Juan Carlos Izpisúa Belmonte, centro educativo hellinero que lleva su nombre y que constituye un reconocimiento permanente a su contribución a la ciencia y a su condición de referente para los jóvenes. A ello se suma el reconocimiento como Tamborilero del Año 2017, una distinción especialmente vinculada a una de las tradiciones y señas de identidad más importantes de Hellín, como es su Semana Santa y su tamborada.

Una trayectoria científica de referencia mundial

Durante el acto celebrado en el Ayuntamiento de Benidorm, Izpisúa Belmonte ha ofrecido una conferencia centrada en algunas de las líneas de investigación que han marcado su trayectoria, especialmente aquellas relacionadas con el envejecimiento y la regeneración celular.

El científico ha explicado los avances alcanzados en la investigación destinada a ralentizar el envejecimiento y conseguir que determinadas enfermedades aparezcan más tarde, señalando que algunos experimentos realizados en modelos animales apuntan a que determinados objetivos científicos podrían no estar tan lejos como se pensaba.

Desde el Ayuntamiento de Hellín se ha puesto en valor la importancia de que referentes como Juan Carlos Izpisúa acerquen la ciencia a la sociedad y sirvan de inspiración para los jóvenes, especialmente en un momento en el que la investigación y la innovación son fundamentales para afrontar los grandes retos del futuro.

“El reconocimiento que hoy recibe Juan Carlos en Benidorm es también, de alguna manera, un motivo de orgullo para todos los hellineros. Es uno de los nuestros, un Hijo Predilecto de Hellín y una persona que, allá donde ha desarrollado su extraordinaria carrera, nunca ha perdido el vínculo con sus raíces”, ha concluido el alcalde.