El Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha advierte de los casos de melanoma en pies y uñas

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) recuerda además que el melanoma es uno de los tumores malignos cuya incidencia más ha aumentado en los últimos años. Según el informe “Las cifras del cáncer en España 2026, este año se diagnosticarán en nuestro país 8.074 nuevos casos de melanoma, de los cuales 4.009 corresponderán a hombres y 4.065 a mujeres.

Sin embargo cuando se habla de melanoma muchas personas piensan en lunares del tronco o las extremidades o en lesiones provocadas por el sol, y por tanto desconocen que existen subtipos de este cáncer agresivo que puede aparecer en zonas menos esperadas: las plantas de los pies, las palmas y el aparato ungueal, tal y como informa el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha. Es lo que se conoce como melanoma acral y melanoma subungueal.

En la planta del pie, las lesiones iniciales pueden presentarse como una mancha marrón o negra, plana, de bordes irregulares, que va creciendo con el tiempo. Algunas pueden ser poco pigmentadas o incluso amelanóticas, por lo que pueden confundirse con callos, verrugas o pequeñas lesiones traumáticas. En estadios iniciales el melanoma acral puede ser más sutil, pero si progresa suele hacerse más asimétrico, más heterogéneo en color y más irregular en su contorno.

El doctor Antonio Zalacain, podólogo experto y toda una referencia en el ámbito nacional encargado de formar sobre estas patologías a los profesionales del Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha, además de profesor honorífico de la Universidad de Barcelona, recordó que “el 50% de las personas mayores de 65 años sufrirá algún cáncer de piel en su vida, aunque no necesariamente tiene que ser melanoma”.

[[H3:Problema silencioso]]

El problema de que aparezca un cáncer de piel melanoma en un pie, en opinión de Zalacain, es que la población no es consciente de ello ni le da la importancia que merece a estas lesiones en esta zona del cuerpo, pero si se trata de un melanoma invasivo con más de cuatro milímetros de profundidad la supervivencia a los 15 años baja al 30%, de ahí que no tengamos que banalizar con esta patología”.

Por ello, el doctor Zalacain advirtió que el melanoma puede originarse a partir de la transformación neoplásica de los melanocitos de la unión dermoepidérmica, o de las células de los nevus melanocíticos displásicos o congénitos conocidos como lunares. Agregó que la diferencia con este tipo de afectación, en otra parte del cuerpo es que “los melanomas acrales no están relacionados con la luz del sol para desarrollar la forma maligna”.

Señaló también este experto podólogo que “cada vez más personas jóvenes de entre 15 y 29 años están desarrollando melanomas, una patología que no sólo es propia de personas mayores”.

El melanoma acral tiene una prevalencia entre el dos y el ocho por ciento de los melanomas totales diagnosticados en un año en España, una cifra que ronda los 8.000.

Antonio Zalacain aconsejó que teniendo en cuenta que estamos en un país con muchas horas de sol y ahora mismo la ciudadanía ya ha empezado a usar sandalias, debe tener la precaución de poner fotoprotección en los pies en el momento que va a salir a la calle. Además, señaló que es conveniente prestar especial atención a cualquier lesión plantar pigmentada nueva cambiante, asimétrica, irregular, o que no encaje con el aspecto de una lesión banal. En las uñas, debe generar sospecha una melanoniquia longitudinal de nueva aparición en un adulto, sobre todo si afecta a un solo dedo, crece en longitud y anchura, líneas más y menos gruesas, no uniformes, presenta colores heterogéneos, diferentes tonalidades de marrón y negro o la mancha sobrepasa la zona proximal de la uña y/o la distal, conocida como signo de Hutchinso.No toda banda pigmentada es un melanoma, pero tampoco debe restarse importancia a un hallazgo persistente o evolutivo.

Por ello, la clave está en la detección precoz. Ante cualquier duda, la derivación rápida a dermatología y podología es fundamental para una valoración clínica y con dermatoscopia

y, si procede, biopsia. En lesiones acrales y ungueales, el retraso diagnóstico sigue siendo uno de los grandes problemas, precisamente porque a menudo se confunden con procesos benignos del pie.

Por eso, desde el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha insisten en que ante cualquier lesión sospechosa sea en la piel o en las uñas, no se banalice y se acuda a los especialistas para tener un diagnóstico correcto y temprano, que en el caso del melanoma evitará riesgo de complicaciones y metastasis.