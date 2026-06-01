Abierto el plazo para lograr plaza en la ludoteca de Hellín

La Concejalía de Juventud ha anunciado que del 1 al 14 de junio estará abierto el plazo de preinscripción para la Ludoteca de Verano 2026. La Ludoteca, recordemos, es un servicio dirigido a alumnos, nacidos entre 2014 y 2021, que estuvieran matriculados en los distintos centros educativos de Hellín y pedanías durante el curso escolar 2025-2026.

La actividad, organizada a través del Centro Joven, tiene como principal objetivo facilitar la conciliación laboral y familiar durante los meses estivales, ofreciendo además un espacio seguro y educativo para los menores. La concejal de Juventud, Miryam Maestre, ha destacado la importancia de este recurso: “no solo es un apoyo para madres y padres trabajadores, sino también un espacio donde los menores pueden disfrutar, convivir y aprender a través de talleres, actividades deportivas, dinámicas de grupo y propuestas adaptadas a sus edades”.

La Ludoteca se desarrollará durante los meses de julio y agosto. Las familias podrán optar por inscribir a los niños uno de los dos meses, o en ambos, con un precio establecido es de 40 euros por mes.

Durante el mes de julio las actividades tendrán lugar en el CEIP Nuestra Señora del Rosario y en el CEIP La Olivarera, ofertando 45 y 30 plazas respectivamente. Durante el mes de agosto el servicio se concentrará en el CEIP Nuestra Señora del Rosario, con un total de 75 plazas. Contará con grupos reducidos, organizados por edades, y ofrecerá actividades como refuerzo escolar, talleres creativos, juegos, actividades deportivas y días temáticos. El horario será de 9:00 a 13:00 horas, con entrada flexible entre las 9:00 y las 10:00 horas.

El proceso de admisión se realizará mediante baremación, priorizando la conciliación laboral de las familias. Los listados provisionales se publicarán los días 15 y 16 de junio, mientras que las reclamaciones podrán presentarse del 17 al 18 de junio. Tras la publicación de la lista definitiva, el periodo de matriculación tendrá lugar del 19 al 22 de junio.

Las solicitudes deberán realizarse preferentemente de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Hellín. Las personas que tengan dificultades para completar el trámite online podrán hacerlo presencialmente en el Centro Joven, siempre con cita previa.

Toda la información detallada sobre documentación, criterios de admisión y funcionamiento del servicio está disponible en la web del Centro Joven y en las dependencias de la Concejalía de Juventud.