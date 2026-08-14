Un fuerte granizo daña el 80% de las cosechas de nogal en Nerpio

Una fuerte tormenta de lluvia y granizo caído el jueves por la tarde en Nerpio dejó imágenes invernales en pleno agosto con un manto blanco que recorría el municipio y algunas de las carreteras cercanas y que se ha mantenido durante horas. El alcalde del municipio, José Antonio Gómez, ha destacado la fuerza y tamaño del granizo caído y la bajada térmica que provocó con la bajada de 17 grados de golpe pasando de los 32 grados a los 15 en menos de una hora.

No ha habido daños en el entorno urbano , pero sí han sido graves en las cosechas del nogal que han resultada afectadas en un 80% siendo la nuez el producto estrella del municipio.

Además, este viernes el Gobierno de CL-M ha activado el Meteocam en fase de alerta ante el riesgo y avisos por fuertes precipitaciones y tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo, previstas para las tardes del viernes y el sábado en prácticamente toda la provincia

Unas predicciones tormentosas que coincide con la Operación Especial de Tráfico "15 de Agosto" en la que se esperan 161.300 desplazamientos por las carreteras de la provincia durante este fin de semana por lo que, desde la DGT, recomiendan extremar la precaución al volante.