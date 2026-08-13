Las obras de Julio Carrilero avanzan y estarán acabadas en Feria para peatones y vehículos.

Manuel Serrano ha expresado su satisfacción por la buena marcha de las obras, “que avanzan a buen ritmo”, y ha agradecido a los vecinos, comerciante y hosteleros de la zona “su comprensión por las inevitables molestias, que hemos intentado minimizar y que en todo caso van a merecer la pena por el resultado”.

Ya están concluidos los trabajos en la plaza de los Titis, y también en la acera izquierda en dirección al Feria. La acera derecha está menos avanzada porque se ha respetado el calendario escolar, pero “confiamos en que toda la calle esté perfectamente practicable tanto para peatones como para vehículos en Feria, a falta de pequeños remates y el acerado de una manzana en la acera izquierda”.

Las obras se adjudicaron hace diez meses con un coste superior a dos millones y medio de euros, y la calle está siendo totalmente remodelada a lo largo de sus casi 500 metros de longitud, además de actuar en las calles Pozo y Diego de Alarcón, 120 metros más. Se han renovado todas las redes (semafórica, alumbrado público, saneamiento y recogida de pluviales), y se está concluyendo una nueva pavimentación completa de la vía, tanto de las aceras sustituyendo el terrazo actual por adoquín, como de la calzada, con un nuevo asfaltado.

En cuanto a las zonas verdes, se han hecho nuevos alcorques dimensionados para recoger el agua de lluvia, tanto para el arbolado existente, que se mantiene, como otro adicional con especies arbustivas y zonas ajardinadas, de lluvia para hacerlos más sostenibles.

Manuel Serrano ha asegurado que “seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la ciudad, con obras de envergadura como ésta, que ha cambiado radicalmente una arteria fundamental, y también con muchas actuaciones de reposición de acerado y asfaltado, menos vistosas pero no menos importantes. Para esas obras puntuales hemos duplicado el presupuesto e invertimos cinco millones al año con criterios de mejora de la accesibilidad y el confort de los vecinos”.