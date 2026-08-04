La Vía Verde del Renacimiento se convertirá en referente nacional de cicloturismo

La Diputación de Albacete continúa avanzando en el desarrollo del Plan de Actuación Integrado (PAI) de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (SACAM), impulsando una nueva jornada de networking que esta semana ha reunido a 46 profesionales y entidades representativas de prácticamente toda la cadena de valor turística del territorio con un objetivo común: construir, desde la cooperación, un destino capaz de convertir el enorme potencial de la comarca en oportunidades reales para sus empresas y pueblos.

La sesión, coordinada por la diputada de Fondos Europeos y Agenda 2030, Yolanda Ballesteros, junto al diputado de Deportes, Dani Sancha, ha congregado a representantes de la Diputación de Albacete, del Grupo de Acción Local SACAM, de la consultora especializada que acompaña el desarrollo del proyecto y de empresas y profesionales de sectores tan diversos como los alojamientos turísticos, la restauración, las agencias de viaje, las bodegas, las almazaras, las queserías artesanales, las actividades de ocio activo, los guías turísticos y deportivos, la guía Starlight del territorio, comercios de alimentación, fotógrafos profesionales, empresas de comunicación, el Centro Excursionista o la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete (APEHT).

Una diversidad que refleja precisamente el modelo por el que apuesta la institución provincial: una red de colaboración estable entre administraciones y tejido productivo capaz de generar un producto turístico sólido, competitivo y con identidad propia.

Escuchar para construir juntos

Durante la jornada, Ballesteros ha subrayado que este gran Plan Europeo logrado para SACAM "nace para transformar la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y convertir su potencial en oportunidades para los pueblos", insistiendo en que la Diputación impulsa este proceso "junto a ayuntamientos, empresas y agentes del territorio, porque creemos en un modelo de gobernanza público-privada donde la colaboración es la clave del éxito".

La diputada ha explicado que encuentros así buscan escuchar al tejido empresarial para acompañarlo en la creación de nuevos productos turísticos que aporten valor, generen actividad económica y permitan a las empresas crecer de forma tangible.

"No hemos querido diseñar un proyecto estanco desde un despacho, si no construirlo con quienes mejor conocen el territorio y quienes van a hacerlo posible cada día", ha señalado.

Mucho más que una infraestructura

Ballesteros ha recordado que la Vía Verde del Renacimiento constituye el eje vertebrador de este Plan para SACAM, pero ha incidido en que el verdadero reto consiste en transformar esa infraestructura en una experiencia turística completa.

"Desde la Diputación llevamos años trabajando para hacer realidad la dinamización de esta infraestructura, pero sabemos que por sí sola no genera desarrollo. Queremos pasar de tener un camino a crear una experiencia", ha afirmado.

Un objetivo en el que, ha añadido, el papel del sector privado resulta decisivo. "Nosotros aportamos la base, pero sois las empresas quienes aportáis los servicios, el conocimiento y el valor añadido que convierten ese recurso en una oportunidad económica real."

Un destino pensado para volver

La sesión ha servido para seguir definiendo líneas de trabajo orientadas a consolidar un destino especializado en turismo deportivo, cicloturismo y actividades outdoor, incorporando propuestas innovadoras que permitan diferenciar la oferta de la comarca y aumentar el tiempo de estancia y el retorno de visitantes.

Entre las ideas compartidas durante la jornada han cobrado protagonismo cuestiones como la co-creación de experiencias entre empresas, el diseño de propuestas de valor capaces de hacer que quienes visiten la comarca quieran regresar una y otra vez, así como la incorporación de herramientas de innovación tecnológica, inteligencia artificial y gamificación deportiva para enriquecer la experiencia del visitante. El objetivo es que cada empresa encuentre nuevas oportunidades de colaboración con otras del territorio y que, juntas, ofrecen productos integrados más atractivos que la suma de servicios individuales.

Una estrategia integral para transformar el territorio

El PAI SACAM contempla una inversión de cinco millones de euros y plantea una estrategia integral para impulsar la transición ecológica, la activación económica y la vertebración territorial de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, tomando como gran eje estructurador la Vía Verde del Renacimiento. Entre las actuaciones previstas figuran nuevos centros nodales de cicloturismo y movilidad verde, sistemas de interpretación digital del recorrido, áreas para turismo itinerante, iniciativas de oleoturismo y diferentes acciones orientadas a fortalecer el tejido económico vinculado al turismo de naturaleza y al deporte.

Y, en ese camino, la Diputación viene trabajando también en el intercambio de experiencias con referentes internacionales. Hace apenas unas semanas una delegación provincial, acompañada por representantes empresariales, visitó Girona para conocer sobre el terreno uno de los modelos europeos de cicloturismo más consolidados, con el propósito de incorporar ese conocimiento al desarrollo del proyecto adaptándolo a la realidad y a las fortalezas propias de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel.