La Ruta del Zarzalar de Nerpio reabre tras su modernización dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de la Sierra del Segura

El alcalde de Nerpio, José Antonio Gómez, acompañado de la concejala de Turismo, Ana Belén Álvarez, ha participado en el acto oficial de reapertura de la Ruta del Zarzalar y de la Vía Ferrata que se encuentra en este entorno, tras las actuaciones de modernización, reacondicionamiento y mejora realizadas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Sierra del Segura – Destino Turístico Sostenible’.

Este plan ha sido desarrollado por el Grupo de Acción Local Sierra del Segura (GAL), cuyo presidente, Federico Moreno, ha participado en el acto, en este caso, junto al Ayuntamiento de Nerpio, con la financiación del Gobierno de España y el apoyo de la JCCM y la Diputación de Albacete.

La actuación ha reforzado dos recursos turísticos claves en la localidad y en la comarca, impulsando la apuesta que en este territorio se está llevando a cabo por un turismo activo y de naturaleza “con sello de calidad”.

Dotado con cerca de 4.000.000 euros para el conjunto de la Sierra del Segura, esta iniciativa está permitiendo optimizar, dinamizar y diversificar los productos turísticos vinculados al patrimonio natural, al deporte y a la actividad al aire libre, tal y como ha valorado el alcalde de Nerpio, felicitando al GAL “por el trabajo y la implicación que han demostrado para que este Plan de Sostenibilidad esté siendo no sólo un éxito, sino una herramienta al servicio del desarrollo rural, la vertebración territorial y la cohesión social”.

De hecho, la inauguración ha servido para poner en valor la cooperación entre las distintas administraciones y entidades implicadas, para quienes el alcalde de Nerpio ha tenido palabras de gratitud y reconocimiento, advirtiendo que esta colaboración está consolidando a Nerpio y a la Sierra del Segura como “un destino de interior competitivo, sostenible y especializado en experiencias ligadas a la naturaleza”.

Durante el acto, Gómez también ha destacado que estas nuevas infraestructuras "suponen un paso más en la apuesta de la localidad por un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso tanto con quienes vivimos en el pueblo como con nuestros maravillosos recursos naturales, ofreciendo nuevas experiencias a quienes nos visitan y generando oportunidades para nuestra población y nuestras empresas".

Además, ha explicado que estas actuaciones contribuirán a atraer nuevos perfiles de visitantes y a desestacionalizar el turismo, dinamizándolo y reforzando la actividad económica vinculada “a un sector clave en Nerpio, con grandes profesionales y un servicio de máxima calidad”. Algunos de ellos presentes en el acto.

Actuaciones transformadoras

Las obras realizadas en la Ruta del Zarzalar mejoran uno de los itinerarios naturales más singulares del conjunto de la provincia y un atractivo turístico clave que, desde su apertura hace cerca de una década, no ha dejado de atraer tanto a la población local como a visitantes. Del mismo modo, los trabajos en la Vía Ferrata vienen a renovar una instalación innovadora, que incluye un puente tibetano y una tirolina, plenamente adaptada al entorno montañoso en el que se encuentra y al valle del río, sumando recursos a la oferta turística que ofrece la localidad para las personas aficionadas al deporte de aventura.

Estos dos proyectos, se suman a otros desarrollados en Nerpio dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, entre las que destacan el Centro de Interpretación del Universo, el Centro de Interpretación Medieval del Castillo de Taibilla, la recreación del poblado íbero del Macalón, la incorporación del municipio a la red de senderos Caminos de Antaño, la estación de alquiler de bicicletas eléctricas y las actuaciones de embellecimiento e identidad territorial incluidas en el proyecto Pueblos Vivos.

“Estas inversiones vienen a complementar las actuaciones que desde el Ayuntamiento, junto al resto de instituciones, venimos desarrollando para consolidarnos como el destino de turismo rural de referencia que de hecho somos, con una oferta amplia y variada que incluye naturaleza, deporte, multiaventura, gastronomía, astronomía, historia o cultura”, ha explicado el alcalde de Nerpio, asegurando que el objetivo final pasa por “seguir mejorando el día a día de nuestro pueblo, impulsando su desarrollo y progreso de la mano de todos los recursos que tengamos al alcance y en coordinación con el resto de los pueblos de nuestra comarca”.

El acto ha contado con la participación de la jefa del Servicio de Turismo de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, Belén Montoya; y de representantes de la Secretaría de Estado de Turismo, entre ellos Adrián Marina y Paula Sánchez, de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística.