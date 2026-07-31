La Diputación de Albacete destina 150.000 euros para el control de colonias felinas

La Diputación Provincial de Albacete ha resuelto de manera definitiva la Convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos para la Gestión y Control de las Colonias Felinas correspondiente al año 2026, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial de Santi Cabañero con el municipalismo y el bienestar animal.

Esta línea de subvenciones ha repartido la totalidad de su presupuesto de 150.000 euros, adjudicando ayudas directas a 68 localidades de la provincia.

El análisis de la resolución detalla que los fondos llegarán a una amplia mayoría de la geografía albaceteña con una horquilla de las cantidades a distribuir que oscila entre los 767,60 euros (correspondientes al municipio de Bienservida) y los más de 3.580 euros, el importe máximo de esta edición (alcanzado por las localidades de La Roda y La Gineta) en función de los proyectos planteados. El abono de estas cantidades se efectuará tras la justificación de los gastos mediante un formulario de cuenta justificativa simplificada.

Método CER y actuaciones subvencionables

Esta convocatoria, que ha alcanzado este 2026 su tercera edición consolidándose como un éxito, fomenta proyectos orientados a controlar de forma ética la población de gatos mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), reconocido como el sistema más eficaz y efectivo frente a la reproducción incontrolada.

Uno de sus requisitos fundamentales para garantizar resultados sostenibles, era que al menos el 30% del presupuesto de cada proyecto se destinara estrictamente a labores de esterilización.

Además, y con el fin de ofrecer un abordaje integral, las ayudas van a permitir a los ayuntamientos financiar importantes actuaciones complementarias: desde acciones profilácticas (tales como la vacunación y desparasitación para reducir riesgos sanitarios) a la identificación de los animales (a través de la implantación de microchip bajo titularidad municipal), pasando por iniciativas de formación, dirigido tanto a empleados municipales como a la ciudadanía en general.

Para asignar estas cuantías, la Comisión Valoradora ha premiado criterios como la calidad de los proyectos, la diversidad de intervenciones, la existencia de censos previos y la cofinanciación municipal, aplicando en este último punto medidas de discriminación positiva para localidades de hasta 2.000 habitantes y mayores de 10.000.

Paraguas institucional frente a la Ley de Bienestar Animal

Tal y como explicaba el diputado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, estas subvenciones reflejan la voluntad de ser una herramienta útil al servicio de los municipios, especialmente de los más pequeños, que a menudo "por ellos mismos no podrían solucionar" la gestión de ciertas competencias.

En este sentido, una año más se ha buscado que todos los ayuntamientos interesados tengan "el paraguas y la cobertura de la Diputación de Albacete para poder cumplir con la Ley de Bienestar Animal", normativa que es de obligado cumplimiento y que demanda respuestas ágiles por parte de la administración local.

Los ayuntamientos beneficiarios podrán realizar los gastos subvencionables hasta el 31 de diciembre de 2026, disponiendo de plazo para presentar la pertinente justificación antes del 20 de enero de 2027.