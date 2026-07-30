Iner renueva su compromiso con el Albacete Balompié

Han sido ocho temporadas, dónde Iner ha mantenido un firme compromiso con el Albacete Balompié, acompañando al Club en las diferentes etapas de su trayectoria y consolidando una colaboración basada en la estabilidad, la confianza y la cercanía. Esta renovación supone un nuevo paso en una colaboración que trasciende el ámbito deportivo y que representa una apuesta conjunta por Albacete y por las personas que forman parte de ella. Durante el encuentro, ambas entidades han destacado la importancia de seguir impulsando iniciativas que promuevan valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación y el compromiso, principios que forman parte tanto del deporte como de la cultura empresarial de Iner.

Como parte de esta alianza, Iner pondrá en marcha la Tarifa Alba, un propuesta exclusiva diseñada para acercar a los aficionados del Albacete Balompié ventajas tanto en el ámbito energético como en su experiencia con el Club, pues quienes contrate la Tarifa Alba recibirán de regalo la nueva camiseta oficial del Albacete Balompié y accederán a condiciones preferentes en las soluciones energéticas de Iner, con descuentos en servicios como aerotermia, Certificados de Ahorro Energético (CAEs), instalaciones fotovoltaicas, baterías y otras soluciones de eficiencia energética.

Además, disfrutarán de beneficios exclusivos vinculados al Albacete Balompié, entre ellos la venta preferente de entradas para los partidos, la participación en los sorteos de los Asientos Iner, que permitirán vivir los encuentros desde ubicaciones privilegiadas, y el acceso a experiencias únicas como Escort Kids, donde los más pequeños acompañarán a los jugadores del Albacete Balompié en su salida al terreno de juego antes del inicio del partido, o los Meet & Greet, encuentros exclusivos con la plantilla del primer equipo.