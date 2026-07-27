El Grupo Municipal Socialista urge al alcalde a que cumpla su palabra y agilice la instalación de sombreado en Albacete

El Grupo Municipal Socialista exige a Manuel Serrano que agilice la instalación de estructuras de sombreado en los parques y zonas infantiles de la ciudad, tal y como anunció el Ayuntamiento hace más de un mes en nota de prensa. “La ciudad ya tiene las estructuras y el calor es sofocante, ¿a qué está esperando el señor Serrano?”, ha cuestionado la concejala socialista Ana Albaladejo.

“Nos encontramos en el mes de julio, afrontando uno de los veranos más sofocantes de los últimos años y habiendo encadenado ya varias olas de calor, ha recordado Albaladejo, subrayando que la falta de sombras en muchas zonas de juego infantil de nuestra ciudad “impide que los niños y niñas de Albacete puedan disfrutar de los parques y protegerse de las altas temperaturas”.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Albacete, la empresa RES y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) firmaron un convenio de colaboración con vigencia de 2024-2028 para “trabajar conjuntamente en la promoción y prevención de la salud, educación en hábitos saludables y concienciación del cáncer de piel, a fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Albacete y para mitigar las altas temperaturas”.

Sin embargo, dos años después, consideran que “aunque el objeto del convenio está todavía vigente, la fórmula para alcanzarlo ha quedado obsoleta, puesto que el hecho de que las estructuras tengan que estar fijas en unas determinadas calles, impide que se puedan utilizar en otros lugares donde sería más conveniente”.

La rescisión del convenio lleva emparejada la donación gratuita de dichas estructuras por parte de la empresa RES al Ayuntamiento de Albacete, con la condición de que se instalen de manera permanente en los parques y áreas de juego donde sean más necesarias para resguardar del sol a la infancia.