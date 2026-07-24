Alerta Roja

Isso llega a los 45,7º de temperatura, según la estación se Suremet

Los termómetros se disparaban este jueves en la provincia de Albacete con la activación de alerta roja, por este motivo, desde la Agencia Estatal de Meteorología.

Karina Requena

Albacete |

Isso llega a los 45º de temperatura, según la estación se Suremet
Isso llega a los 45º de temperatura, según la estación se Suremet | Suremet

Este jueves la Agencia Estatal de Meteorología activaba aviso rojo en toda la provincia de Albacete por altas temperaturas.

Y así lo recogieron las diferentes estaciones de Suremet. En Isso, pedanía de Hellín, llegaron hasta los 45,7º. A los 44,8º llegaron en Sierra, pedanía de Tobarra.

Por este motivo, en la capital, el Ayuntamiento de Albacete activaba medidas preventivas, principalmente, para trabajadores a la intemperie. También se extendían a la ciudadanía en general, especialmente niños y personas mayores, y sobre todo en las horas de más calor, donde no debe practicarse deporte al sol y hay que intensificar la hidratación.

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