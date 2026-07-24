Isso llega a los 45,7º de temperatura, según la estación se Suremet

Este jueves la Agencia Estatal de Meteorología activaba aviso rojo en toda la provincia de Albacete por altas temperaturas.

Y así lo recogieron las diferentes estaciones de Suremet. En Isso, pedanía de Hellín, llegaron hasta los 45,7º. A los 44,8º llegaron en Sierra, pedanía de Tobarra.

Por este motivo, en la capital, el Ayuntamiento de Albacete activaba medidas preventivas, principalmente, para trabajadores a la intemperie. También se extendían a la ciudadanía en general, especialmente niños y personas mayores, y sobre todo en las horas de más calor, donde no debe practicarse deporte al sol y hay que intensificar la hidratación.