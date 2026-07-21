Albacete celebrará el Día de los Abuelos y Abuelas, con un desayuno intergeneracional y un espectáculo de magia

El Ayuntamiento va a conmemorar un año más el Día de los Abuelos y Abuelas, “con la finalidad de reconocer el papel fundamental que las personas mayores tienen en la familia y en la sociedad”. La Junta de Gobierno Local ha aprobado las actividades a desarrollar.

Según informa la concejala de Mayores, Gala de la Calzada, “el próximo 24 de julio en el Centro Ágora tendremos un desayuno con personas mayores y sus asociaciones, para compartir y celebrar juntos ese Día en las vísperas de la festividad de San Joaquín y Santa Ana”.

Además, habrá animación con el espectáculo de magia ‘¡Que vivan los abuelos y las abuelas!’, a cargo del artista y showman Francis Zafrilla.

Las personas asistentes podrán ir acompañadas de sus nietos y nietas, porque como ha dicho la concejala “deseamos que sea una celebración intergeneracional, para reforzar los lazos familiares y que todos podamos reconocer la gran labor de nuestras personas mayores y lo mucho que pueden seguir aportando a sus familias y a toda la sociedad”.