Capital

Comienzan las obras para recuperar el edificio Belda

El objetivo es recuperar uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, una casa de tipo señorial construida en el año 1903 con proyecto de Ramón Casas, y también dar vida y actividad a la calle Ancha como principal arteria histórica de Albacete.

Onda Cero Albacete

Albacete |

Comienzan las obras para recuperar el edificio Belda
Comienzan las obras para recuperar el edificio Belda | Ayuntamiento de Albacete

Ya han comenzado las obras que permitirán recuperar el histórico edificio Belda, situado en la calle Marqués de Molins junto a otro enclave urbano singular, el edificio Legorburo.

El Ayuntamiento aprobó en su último Pleno una modificación urbanística para el uso residencial que se contemplaba para el edificio Belda y permitir su uso comercial, para así facilitar e impulsar la recuperación de un inmueble que llevaba años en situación de abandono y creciente deterioro.

El objetivo es recuperar uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, una casa de tipo señorial construida en el año 1903 con proyecto de Ramón Casas, y también dar vida y actividad a la calle Ancha como principal arteria histórica de Albacete.

La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana incorporó además la protección de la fachada del edificio y de los pilares interiores de acero fundido, para preservar sus elementos arquitectónicos más representativos, al incluirlo en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos con protección ambiental.

El Ayuntamiento confía en que la recuperación del edificio va a fomentar nuevas oportunidades de inversión y actividad que permitan devolver la vida al edificio y también revitalizar la zona.

Para el proyecto constructivo, que incluye la demolición interior y la conservación de la fachada, el Ayuntamiento ha establecido que se instalen unas planchas para proteger el pavimento de la calle Ancha en la zona de obra frente a la fachada. Se estabilizará la fachada por una empresa especializada, con ocupación de la vía pública mediante una estructura con contrapesos de hormigón sobre planchas protectoras.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y viandantes se prepararán elementos para la entrada y salida de maquinaria Así, el acceso y salida a la obra se hará por una banda de rodadura de 4 metros de ancho, por el centro de la calle desde la calle Tinte y Tesifonte Gallego hasta pie de obra, y nunca por la Plaza del Altozano.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid