CCOO denuncia el recorte en un 50% de la contratación de verano en Correos

Según los datos recopilados por CCOO, los mayores recortes se han producido tanto en el reparto como en las oficinas de todas las localidades de la provincia, donde la cobertura de vacaciones y ausencias se encuentra muy por debajo de las necesidades reales del servicio.

"Correos pretende prestar más servicios con menos personas. Cada verano recorta la contratación mientras aumenta la población, crece la paquetería y se incorporan nuevas tareas a las ya existentes. Es una decisión exclusivamente económica que acaba pagando la plantilla y la ciudadanía", denuncian.

Consideran que este recorte constituye el mayor ajuste de contratación estival registrado en la provincia y responde a una política continuada de reducción de costes laborales que se viene aplicando en Correos desde hace años. El sindicato considera que la empresa está utilizando conceptos como "eficiencia" o "productividad" para justificar una estrategia basada en la disminución de efectivos, el incremento de las cargas de trabajo y el deterioro progresivo del Servicio Postal Público.

Cada verano se contrata menos personal mientras aumentan la población, la paquetería y los servicios que presta Correos. El resultado es una sobrecarga cada vez mayor para la plantilla y un deterioro progresivo de la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.

El sindicato denuncia que el recorte en la contratación de verano se produce con la reciente publicación del Informe Anual 2025 de Correos, en el que la empresa declara unos beneficios de 11,5 millones de euros. "No se puede presumir de beneficios cuando una parte importante procede de vender patrimonio y de recortar empleo. Si los resultados se consiguen reduciendo contratación y aumentando la carga de trabajo, quien está financiando esos beneficios es la propia plantilla", afirman.

CCOO recuerda que Correos mantiene niveles de temporalidad incompatibles con una empresa pública, miles de puestos pendientes de estabilización, una elevada parcialidad y una oferta de empleo paralizada desde hace cuatro años.

Además, este verano presenta una situación especialmente preocupante: nunca las personas que permanecen trabajando durante el periodo estival habían contado con tan poco apoyo de contratación adicional y nunca quienes aspiraban a acceder a una contratación temporal de verano habían encontrado tan pocas oportunidades laborales.

El sindicato advierte de que esta política repercute directamente en la ciudadanía, que sufre retrasos, acumulación de envíos y una peor atención, mientras la plantilla soporta una carga de trabajo cada vez mayor, con el consiguiente incremento de los riesgos psicosociales, del desgaste físico y emocional y del absentismo laboral.

Por todo ello, exigen a Correos la recuperación inmediata de los niveles de contratación necesarios para garantizar la cobertura de vacaciones, permisos y ausencias, reforzar las plantillas y asegurar la prestación de un Servicio Postal Público de calidad en la provincia de Albacete y recuerda que sin empleo suficiente que garantice el mantenimiento de las condiciones laborales no puede existir un servicio público de calidad.