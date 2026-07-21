Manuel Serrano, proclamado candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha sido proclamado como candidato del PP a la Alcaldía de Albacete en el acto nacional de presentación de los candidatos a las capitales de provincia, celebrado en Santiago de Compostela y presidido por Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro en el que han participado los candidatos de las 52 capitales de provincia españolas.

Durante su intervención, Manuel Serrano agradeció al Partido Popular la confianza depositada nuevamente en su persona para encabezar la candidatura a la Alcaldía de Albacete, asegurando que afronta este nuevo reto con la misma ilusión y con el firme compromiso de darlo todo por su ciudad.

El candidato popular ha señalado que seguirá trabajando para defender Albacete, poniendo en valor sus principales señas de identidad, como la cuchillería, la Feria de Albacete y las tradiciones que hacen única a la ciudad, convencido de que el orgullo por sus raíces debe ir siempre acompañado de una apuesta decidida por el progreso y las oportunidades. Serrano ha concluido su intervención con un mensaje cargado de simbolismo y sentimiento, al afirmar: "Gracias. ¡Viva España, viva Santiago de Compostela! Que el Apóstol nos ayude, junto a mi patrona, la Virgen de los Llanos, a tener acierto en la gestión y a que gane la selección española de fútbol."

Asimismo, Manuel Serrano ha realizado un llamamiento a trabajar con determinación para revalidar las alcaldías del Partido Popular y conquistar nuevas ciudades, con el objetivo de construir una mayoría sólida que permita a Alberto Núñez Feijóo convertirse en el próximo presidente del Gobierno de España.

El proyecto que Manuel Serrano encabeza para Albacete mantiene unas premisas claras que seguirán guiando su acción política durante los próximos años. Bajo el lema "Albacete Siempre", Serrano reafirma que la ciudad debe situarse siempre por encima de cualquier otro interés.

"Albacete siempre. Esa es mi premisa: mi ciudad, la ciudad de Albacete, siempre por delante", resume la filosofía de un proyecto que apuesta por seguir liderando un gobierno útil, cercano y eficaz, centrado en proteger a las personas y afrontar el futuro con ambición y confianza.

El alcalde considera que los avances logrados durante los últimos años, reflejados en indicadores como el empleo, la inversión o el crecimiento turístico, demuestran que Albacete atraviesa un buen momento, pero insiste en que queda mucho trabajo por hacer para seguir generando oportunidades, mejorando los servicios públicos y elevando la calidad de vida de todos los albaceteños.

Con esta presentación, Manuel Serrano inicia una nueva etapa con el compromiso de seguir defendiendo los intereses de Albacete desde la cercanía, la gestión y la ilusión, formando parte del proyecto nacional que lidera Alberto Núñez Feijóo para ofrecer a España un gobierno sólido y preparado.