Manuel Serrano ha presentado una nueva línea de ayudas para la natalidad

El alcalde Manuel Serrano ha presentado hoy una nueva medida “con la que el Ayuntamiento de Albacete quiere seguir apoyando a las familias y afrontar uno de los grandes retos que tenemos como sociedad: el descenso de la natalidad”.

Acompañado de los concejales de Hacienda, Bienestar Social y Educación e Infancia, Alberto Reina, Llanos Navarro y Pascual Molina, el alcalde ha comparecido ante los medios para informar de una iniciativa “para reaccionar al hecho de que en los últimos años la natalidad en nuestra ciudad ha mantenido una tendencia descendente. En 2014 nacían en la ciudad 10,18 niños por cada mil habitantes, y en 2024 fueron sólo 6,47, un 40% menos".

Un nacimiento, ha dicho el alcalde, “es una buena noticia, y el Ayuntamiento quiere estar presente en esos momentos. Esta es una medida de las que hacen ciudad, para seguir impulsado el apoyo a las familias y afrontar juntos el reto del descenso de la natalidad”

Con ese objetivo, el Ayuntamiento va a poner en marcha una nueva convocatoria de ayudas al nacimiento y la adopción, dotada con 300.000 euros, una cantidad “con la que empezamos a andar, junto con otras políticas, y que refleja el firme compromiso del equipo de Gobierno con las familias de Albacete”.

Las ayudas tendrán una cuantía de 300 euros por cada nacimiento o adopción, una cantidad que podrá incrementarse para atender situaciones que requieren un mayor esfuerzo económico. Así, en los casos de parto o adopción múltiple, la ayuda se incrementará en un 25% para el segundo hijo y en un 50% a partir del tercero. Además, cuando el menor nazca o sea adoptado con una discapacidad, la ayuda también se incrementará en un 50%.

Serrano ha incidido en que “la llegada de un hijo supone una enorme alegría, pero también implica nuevos gastos para las familias. Queremos contribuir, aunque sea de manera modesta, a aliviar ese esfuerzo económico en un momento tan importante. El procedimiento será sencillo y ágil. Los progenitores dispondrán de 30 días naturales desde el nacimiento o la adopción para presentar la solicitud, o bien 30 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, puesto que pueden acogerse los nacidos desde el 1 de enero de 2026".

Apoyo al comercio local

Estas ayudas persiguen según el alcalde “un segundo objetivo que consideramos igualmente importante para la ciudad: apoyar al comercio de proximidad y el tejido económico de una ciudad eminentemente comercial como es la nuestra”.

Las familias podrán destinar las ayudas a adquirir productos infantiles en los establecimientos comerciales de nuestra ciudad. De esta manera “conseguimos un doble efecto positivo, porque ayudamos a quienes acaban de ampliar la familia, y al mismo tiempo impulsamos la actividad económica del pequeño comercio local, que desempeña un papel esencial en la vida de nuestros barrios y en la generación de empleo”. Por ello, podrán acogerse mediante una plataforma establecimientos hasta un número máximo de trabajadores, que marcarán las bases.

Serán subvencionables las compras en establecimientos que vendan productos como:

-Habitación y descanso: Cuna (con colchón, de colecho, portátil o de viaje), capazo, sábanas, mantas, edredón, saco de dormir, cambiador, intercomunicador, luz tenue, humidificador, armario de almacenaje para ropa, máquina de ruido blanco.

-Ropa: Arrullos, bodies, pijamas, calcetines, gorro y manoplas, otro tipo de ropa primer año, o en caso de acogimiento o adopción ropa hasta 6 años.

-Transporte y paseo: Cochecito, protector de lluvia, silla de coche homologada, mochila portabebés, bolso cambiador.

-Higiene: Pañales, toallitas húmedas, crema protectora, gel/champú, termómetro de baño, calefactor, toallas, bañera, tijeras de punta redonda.

-Alimentación: Biberones, tetinas, chupetes, cepillo para lavar biberones, dosificador de leche, esterilizador, cojín de lactancia, sujetadores de lactancia, discos absorbentes, crema de lanolina, extractor de leche, calienta biberones, leche de continuidad en su caso, potitos, yogures, fruta preparada.

-Botiquín: Gasas, antiséptico para el cordón umbilical, suero fisiológico y aspirador nasal.

Requisitos

El alcalde ha destacado que “pretendemos que prácticamente todas las familias puedan beneficiarse de esta línea de ayudas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases. Entre esos requisitos figura que los progenitores tengan residencia legal en España y que estén empadronados en el municipio de Albacete con una antigüedad mínima de tres años. El niño nacido o adoptado también debe empadronarse en Albacete”.

Serrano ha admitido que “ninguna medida por sí sola resolverá el reto demográfico. El fomento de la natalidad requiere políticas de conciliación, acceso a la vivienda, empleo estable y apoyo continuado a las familias. Pero también creemos que los ayuntamientos debemos asumir nuestra responsabilidad y poner en marcha iniciativas útiles, cercanas y eficaces que contribuyan a crear un entorno más favorable para quienes deciden formar una familia”.

El alcalde ha recordado que “hay otras muchas medidas municipales para ayudar a las familias, como las ayudas al alquiler, la tarifa social del agua, el pago de suministros básicos, las escuelas infantiles y cheque escolar, el cheque idiomas, las ayudas para compra de material escolar, las escuelas de verano con el incremento de plazas para menores de tres años, y las viviendas protegidas para compra o alquiler. Todas ellas, como la nueva ayuda por nacimiento, son medidas con vocación de continuidad en el tiempo, y pronto anunciaremos más”.

En definitiva, “queremos hacer de Albacete, una ciudad que cuida de sus familias y apuesta por el futuro. Albacete está en un buen momento, con unos buenos datos de paro y de crecimiento económico, y el Ayuntamiento quiere ayudar a ese crecimiento como una palanca transformadora de la sociedad”.