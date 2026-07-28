Roban en el Museo Provincial y prenden fuego a un coche robado

Un vehículo quedó completamente calcinado en la noche de este martes en la Carretera de las Peñas, un suceso que podría estar relacionado con el robo perpetrado horas antes en el Museo Provincial de Albacete. La investigación permanece abierta y está siendo asumida por la Policía Nacional.

Fue alrededor de las 00:00 horas cuando la Policía Local recibió un aviso alertando de que un turismo se encontraba ardiendo en la Carretera de las Peñas. Hasta el lugar se desplazaron bomberos de Albacete, que lograron extinguir las llamas, aunque el vehículo quedó completamente calcinado.

Las primeras investigaciones apuntan a que el coche podría haber sido sustraído y estar vinculado con el robo registrado poco antes en el Museo Provincial, situado en el Parque Abelardo Sánchez.

Según las primeras informaciones, varias personas habrían accedido al recinto tras saltar la valla perimetral y fracturar varios cristales para entrar en el edificio. Tras cometer el robo, los presuntos autores emprendieron la huida en dos vehículos, uno de los cuales sería el turismo que posteriormente apareció incendiado.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar tanto el alcance del robo como la relación entre ambos sucesos.