La calidad del aire en la capital empeora por los incendios que siguen activos en el centro del país

El Ayuntamiento ha actualizado y ampliado las recomendaciones a la ciudadanía ante la mala calidad del aire, una situación desfavorable provocada por las partículas en suspensión procedentes de los incendios en el centro de España

Las últimas mediciones marcan un descenso importante de los niveles de ozono, así como un incremento de las partículas en suspensión PM2.5 y PM10, por el humo que llega de los incendios forestales registrados en otros puntos del país. Las imágenes satelitales muestran un penacho de humo atravesando la Península de oeste a este, alcanzando el arco mediterráneo y pasando por Albacete, lo que unido a los análisis horarios del aire en nuestra ciudad corrobora la explicación.

Por ello se recomienda a la población general que reduzca las actividades físicas prolongadas o intensas al aire libre, especialmente si se produce tos, irritación de garganta o dificultad para respirar.

En cuanto a los grupos de riesgo, como personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, personas mayores y otros colectivos sensibles, además de limitar las actividades al aire libre se recomienda permanecer en espacios interiores siempre que sea posible, y seguir las indicaciones del tratamiento médico en cada caso.

El Ayuntamiento de Albacete continúa monitorizando la situación y va a seguir informando a través de sus canales oficiales, recordando que el humo y el posible olor a quemado no procede de ningún incendio cercano, por lo que no hay que alarmarse, aunque se deben seguir las recomendaciones.

Cabe recordar que se han recibido en los servicios de emergencia numerosas consultas de particulares, pero el Ayuntamiento reitera su llamada a la tranquilidad. El consistorio permanece en contacto permanente con el 112 y Protección Civil, y haciendo seguimiento a las estaciones de control de calidad del aire en la ciudad por si hubiera que tomar alguna medida.

Se pide a la población en general que esté atenta a las recomendaciones de las autoridades y a la información que se facilitarán por los canales oficiales.