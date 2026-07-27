La Plataforma Más Árboles Albacete comienza a elaborar el tercer inventario de alcorques vacíos

La Plataforma Más Árboles Albacete va a realizar el tercer inventario de alcorques vacíos de la ciudad de Albacete, después de haber realizado los anteriores en 2023 y 2025. Siendo evidente la existencia de alcorques sin árbol, árboles secos y alcorques suprimidos, el objetivo es cuantificar su número y exigir la reposición total en la próxima campaña.

Ya se han detallado las instrucciones de funcionamiento a las personas voluntarias que van a participar, y se han repartido todos los barrios de la capital entre las 27 personas colaboradoras. A continuación, cada una de ellas recorrerá todas las calles del barrio asignado, fotografiando y registrando los datos de los alcorques vacíos, árboles secos y alcorques clausurados mediante la aplicación Epicollet5. En este estudio se excluyen los parques y jardines y las vías verdes y caminos naturales, en los que sabemos que también hay centenares de árboles a reponer. Una vez recogidos todos estos datos, agrupados por barrios, se comunicarán los resultados encontrados.

Hay que recordar que en el primer inventario realizado en 2023 se constató la falta de 756 árboles en el casco urbano, más 276 en Campollano, y 727 en el segundo inventario realizado en 2025, sin revisar en esa ocasión Campollano.

Una vez concluido el estudio, la Plataforma Más Árboles Albacete publicará los resultados y pedirá al ayuntamiento diligencia en la reposición completa de los árboles que falten y demandando además el aumento del arbolado en calles y espacios donde el sol calienta con intensidad el ambiente.