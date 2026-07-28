El SEPEI se despliega en los incendios del centro de España

La Diputación de Albacete ha procedido a activar una dotación de ocho bomberos del Servicio Especial de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI), que se desplazarán esta madrugada para incorporarse al dispositivo de extinción del incendio forestal que afecta a las provincias de Ávila, Madrid y Toledo.

Esta incorporación se produce en un contexto de emergencia que continúa activo, aunque con una evolución positiva pero lenta, según los últimos partes oficiales. El operativo mantiene todavía un amplio despliegue sobre el terreno, con especial atención a los frentes más sensibles de la Sierra Oeste de Madrid y las zonas limítrofes con Ávila y Toledo.

La decisión de reforzar el dispositivo con efectivos del SEPEI de Albacete responde a la voluntad de colaborar con el conjunto de administraciones implicadas en la respuesta a la emergencia, sumando recursos humanos y materiales allí donde puedan resultar necesarios para consolidar líneas de control y apoyar las labores de extinción.

El dispositivo está compuesto por los mencionados recursos humanos apoyados en una BRP (Bomba Rural Pesada), una nodriza y un vehículo de mando. La BRP es un vehículo de primera respuesta con capacidad de acceso y maniobra en zonas de difícil entrada y la nodriza es un vehículo cisterna de gran capacidad, útil para el transporte y suministro de agua a otros medios de extinción cuando las condiciones del terreno o la distancia a puntos de carga complican el trabajo sobre el incendio.

Esta aportación responde a la colaboración solicitada por la Diputación de Ávila a través de Combé, mecanismo utilizado para cursar y distribuir peticiones de medios entre entidades participantes y socios del sistema de emergencias. En este contexto, la Diputación de Albacete responde a ese llamamiento con recursos humanos y materiales para apoyar un operativo que sigue trabajando en una situación de gran complejidad.

La colaboración se enmarca en la Orden INT/748/2026, de 23 de julio, por la que el Ministerio del Interior declaró la emergencia de interés nacional como consecuencia de los incendios forestales, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 24 de julio.