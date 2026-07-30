"Miles de Quijotes" para promocionar La Roda

El Ayuntamiento de La Roda ha presentado una estrategia audiovisual de tres meses bajo el lema ‘Miles de Quijotes, un solo destino: La Roda’, con doce vídeos para dar a conocer el legado donado por Rodolfo y Marciana Puertas

El alcalde del municipio, Juan Ramón Amores, la concejala de Turismo, María Ángeles García, y el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino, han destacado que la nueva campaña de promoción turística que convertirá a la colección cervantina de la Posada del Sol en uno de los principales reclamos culturales del municipio.

La iniciativa, integrada en la campaña regional ‘En un lugar de tu vida’ del Gobierno de Castilla-La Mancha, se desarrollará durante casi tres meses y tendrá como eje principal el lema ‘Miles de Quijotes, un solo destino: La Roda’, una invitación a descubrir una de las colecciones cervantinas más importantes de España.

La campaña está formada por un vídeo principal, que se proyectará de forma permanente en la pantalla vertical instalada en la Posada del Sol, y once vídeos breves para redes sociales, de entre 30 y 45 segundos, que se publicarán cada miércoles y mostrarán algunas de las piezas más singulares de la colección.

"Queremos que este tesoro sea conocido mucho más allá de nuestras fronteras. El Quijote ha hecho famosa a Castilla-La Mancha en todo el mundo y este patrimonio merece ser descubierto por quienes viajan y visitan nuestra tierra", afirmó, subrayando que el lema ‘Miles de Quijotes, un solo destino: La Roda’ resume perfectamente la filosofía de la campaña.

La concejala de Turismo, María Ángeles García, explicó que el propósito de la campaña es que el público descubra el “enorme valor artístico, histórico y literario que alberga la Posada del Sol”quien recordó que este edificio histórico, rehabilitado en 2023 y convertido en sede del Centro Cervantino, custodia un extraordinario legado formado por cerca de 1.500 ediciones distintas de Don Quijote de la Mancha, además de miles de obras que integran el conjunto de la Fundación Rodolfo y Marciana Puertas, con ejemplares en más de cincuenta idiomas y piezas únicas de los siglos XVII y XVIII.

Los once vídeos abordarán algunas de las obras más destacadas de la colección, como la edición de la Real Academia de 1780; la primera edición ilustrada publicada en España en 1674 por Diego de Obregón; las planchas originales de cobre utilizadas para la edición académica de finales del siglo XVIII; el Quijote ilustrado por Salvador Dalí; las célebres ilustraciones de Gustave Doré; la edición de Miciano; el Quijote Samurái; la colección ‘Don Quijote con alma búlgara’; la histórica edición comentada de John Bowle; otras obras cervantinas de gran singularidad y una selección de ejemplares en diferentes idiomas que muestran la dimensión universal de la obra de Cervantes.

Con esta estrategia, el Ayuntamiento pretende consolidar la Posada del Sol como un referente del turismo cultural, incrementar el número de visitantes y posicionar a La Roda como un destino cervantino imprescindible dentro de Castilla-La Mancha.