Gaz Choudhry será el nuevo entrenador del BSR Amiab para esta temporada

El BSR amiab Albacete comienza una nueva temporada y, con ello, una nueva etapa para alcanzar los objetivos más altos dentro de la competición. Con motivo de este nuevo inicio, el equipo albaceteño ficha como entrenador al británico Gaz Choudhry.

Tras terminar la temporada 25/26 como campeones de la Copa del Rey, bajo las directrices de Abraham Carrión, el BSR amiab Albacete ha decidido tomar un nuevo camino de la mano de Choudhry, que ya estuvo como jugador en el equipo desde el 2018 al 2022, pero en este caso desempeñará las funciones de entrenador.

Gaz Choudhry es una de las figuras más importantes del baloncesto en silla de ruedas británico de la última década y así lo demuestra su larga trayectoria en las filas de la Selección con la que ha conseguido un amplio palmarés: dos medallas de bronce (Tokio 2020 y Río 2016) y un mundial (Hamburgo 2018).

Destaca tanto por su trayectoria como jugador de élite como por su capacidad de liderazgo. Cabe destacar el papel importante que realizó en los juegos Paralímpicos de Tokio 2020, ya que, debido a que el seleccionador británico Haj Bhania dio positivo en COVID y no pudo viajar a Japón, Gaz asumió el papel de jugador-entrenador llevando a la Selección hasta el tercer puesto.

En su anterior etapa como jugador en el BSR amiab Albacete, Gaz consiguió con el equipo proclamarse campeón de la liga en las temporadas 2017/2018 y 2021/22, campeones de la Copa del Rey en 2021 y campeones de la Champions Cup en 2022.

El BSR amiab le da la bienvenida y le desea lo mejor para esta temporada que comenzará en unas semanas.