El calor decide el destino vacacional para 7 de cada 10 españoles

El sexto informe de Ávoris Travel Insights, «El verano 2026 bajo dos miradas: los viajeros y las agencias», revela que el calor, la masificación y el contexto geopolítico son los tres factores que más están condicionando la planificación de las vacaciones de verano.

La saturación turística se ha consolidado como uno de los principales criterios a la hora de decidir las vacaciones. Más de ocho de cada diez viajeros reconocen que la masificación ha influido en su elección, reflejo de una creciente preocupación por la comodidad, la calidad de la experiencia y el disfrute del destino.

Casi un tercio de los encuestados afirma descartar siempre los destinos masificados, mientras que más de la mitad lo hace en determinadas ocasiones. Para evitar esa saturación, el 56 % opta por viajar en fechas menos habituales y el 38 % prefiere destinos menos conocidos. También ganan peso otras alternativas, como viajar entre semana o elegir propuestas de turismo rural y de naturaleza.

[[H3:Calor y relajación]]

El calor se ha convertido en otro de los factores decisivos para organizar las vacaciones. El 83 % de los encuestados asegura que las altas temperaturas influirán en sus planes de viaje. Los fenómenos climáticos condicionan cada vez más la elección del destino, las fechas e incluso las actividades previstas. De hecho, siete de cada diez viajeros descartarían un destino por registrar temperaturas extremas.

Ante esta situación, muchos viajeros adelantan o retrasan sus vacaciones y optan por destinos con un clima más suave. Aun así, el turismo de playa continúa siendo la opción preferida de los españoles. Al mismo tiempo, aumenta el interés por las experiencias gastronómicas, culturales, de bienestar y de naturaleza.

Esta evolución coincide con el crecimiento del turismo slow dentro del mercado nacional. Los viajes con un ritmo más pausado, una mayor conexión con el entorno y experiencias menos aceleradas despiertan un interés creciente entre quienes buscan reducir el estrés, alejarse de las prisas y conocer con mayor profundidad los destinos y su cultura.

Asia recupera atractivo

Los conflictos en Oriente Próximo y las cancelaciones de vuelos registradas durante la pasada primavera condicionaron los viajes de larga distancia, especialmente hacia Asia. Como consecuencia, numerosos viajeros modificaron sus planes y optaron por destinos nacionales o de proximidad, percibidos como alternativas más seguras.

La aparente desescalada de las tensiones en la región está favoreciendo la recuperación de esos destinos. Así lo explica Carlos Garrido de la Cierva, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Ávoris: «China, Japón o Tailandia son algunos de los destinos más interesantes para los turistas españoles, y es una tendencia que observamos de forma recurrente en nuestros informes. Ahora, con los movimientos que apuntan a una desescalada de las tensiones en Oriente Próximo, Asia vuelve a situarse entre las regiones más atractivas para los viajeros y concentra ya cerca de un tercio de los viajes de larga distancia».

Pese a ello, España sigue encabezando las preferencias de los viajeros. El 72 % de los encuestados prevé realizar al menos un viaje dentro del país este verano. Los destinos de interior continúan ganando peso y ya atraen al 37 % de los viajeros, reduciendo la distancia respecto a los destinos de costa, elegidos por el 41 %. Fuera de España, Europa mantiene una posición destacada, especialmente en sus destinos de interior, mientras que, entre los viajes de larga distancia, América del Sur y Asia concentran el mayor interés.

En conjunto, el informe refleja un cambio en la forma de viajar de los españoles. La elección del destino ya no responde únicamente al precio o a la disponibilidad, sino también a factores como el confort climático, la sostenibilidad de la experiencia, la percepción de seguridad y el deseo de disfrutar de un turismo más pausado y personalizado. Un escenario que obliga al sector a adaptar su oferta a un viajero cada vez más informado, exigente y consciente de cómo quiere viajar.