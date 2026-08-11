El Ayuntamiento va a invertir más de 165.000 euros en reparar las fachadas de la Casa de la Cultura José Saramago

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado el proyecto básico para llevar a cabo obras de reparación y mejora en el exterior de la Casa de la Cultura José Saramago, con un presupuesto de 165.964 euros y un plazo de ejecución de dos meses a partir de su adjudicación.

Se trata de un edificio municipal ubicado en la calle Cardenal Tabera y Araoz, que alberga la Universidad Popular desde marzo de 2009, tiene una superficie construida superior a 8.000 metros cuadrados en tres plantas y es el mayor centro cultural de toda la región.

El inmueble se mantiene en buen estado de conservación y su actividad está a pleno rendimiento, pero necesita reparaciones puntuales y la mejora de medidas de seguridad. Los trabajos a realizar afectarán a las fachadas exteriores e interiores, y se aprovechará para incluir elementos de seguridad en la cubierta para labores de mantenimiento.

Algunas placas del zócalo las fachadas exteriores se han despegado y han sido reparadas con remaches o tornillos que a su vez se han soltado, lo que hace necesario reparar estas uniones y recolocar las placas levantadas. En la zona de la fachada cubierta con placas hay unas 30 partidas, con fisuras o con desprendimientos en los bordes, ya sea por vandalismo, dilataciones o vicios originales de la obra.

En cuanto al resto, con revestimiento monocapa, hay un defecto que afecta al conjunto, con fisuras y desprendimiento de material en algunos puntos. Se actuará en la totalidad de la superficie revocada de los grandes patios interiores. Además, en las zonas de jardinería de las fachadas transversales se plantarán setos, aproximadamente tres unidades por metro.

Para que el acceso de maquinaria y materiales al patio no afecte a las entradas de público, se abrirán puertas exclusivas para este fin en las fachadas principales y de los patios: se instalarán cuatro puertas abatibles de aluminio lacado, dos en la fachada exterior que da la calle peatonal y otras dos en los patios grandes interiores.

Además, para el mantenimiento del edificio, se colocarán barandillas metálicas en la cubierta del cuerpo central que separa los dos patios. También se repondrán los vierteaguas en las ventanas de las fachadas exteriores longitudinales.