Reclaman un hospital veterinario 24 horas para evitar muertes en los traslados

La protectora Rescatados en Adopción ha vuelto a poner sobre la mesa una reivindicación que considera urgente para la provincia: la creación de un hospital veterinario con atención especializada las 24 horas en Albacete. La petición, impulsada por la asociación a través de la plataforma Change.org y respaldada por miles de ciudadanos, pretende visibilizar una carencia que, según denuncian, puede resultar decisiva en situaciones de vida o muerte para muchos animales.

La presidenta de la protectora, Inma Quintana, explica que durante los últimos meses han mantenido reuniones con representantes institucionales para trasladar esta preocupación. Entre ellas, un encuentro con el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, donde se comprometieron a mantener contactos con el Colegio Oficial de Veterinarios para seguir abordando la situación tras el verano.

Sin embargo, reconoce que la solución no es sencilla, ya que las clínicas veterinarias son empresas privadas y las administraciones no pueden obligarlas a convertirse en hospitales ni a prestar determinados servicios especializados. "Lo que necesitamos no son únicamente unas urgencias veterinarias, necesitamos un hospital. Cuando aparece un caso realmente grave, en Albacete no existen los medios necesarios para atenderlo", explica Inma.

[[H3:Un hospital veterinario como solución]]

Desde la protectora recuerdan que la ciudad carece actualmente de un hospital veterinario dotado con equipamiento como un TAC y otros recursos imprescindibles para atender determinadas emergencias, lo que obliga a derivar a numerosos animales hasta hospitales de Murcia o Alicante. "Por desgracia, ya ha ocurrido varias veces que un animal tiene que ser trasladado y no llega a tiempo y se muere durante el camino", lamenta Inma.

La presidenta de Rescatados en Adopción insiste en que esta reivindicación no pretende señalar responsables: ”No es culpa del Ayuntamiento ni de los veterinarios. El problema es que Albacete necesita que exista un hospital veterinario preparado para atender estas situaciones." La asociación considera que una provincia como Albacete no debería depender de otras comunidades autónomas para atender las urgencias veterinarias de mayor complejidad y hace un llamamiento a administraciones públicas, profesionales del sector e iniciativa privada para estudiar fórmulas que hagan posible la implantación de un hospital veterinario de referencia.

Mientras tanto, la campaña de recogida de firmas continúa abierta con el objetivo de seguir sumando apoyos ciudadanos y mantener viva una reivindicación que, según la protectora, busca evitar que más familias tengan que enfrentarse a la pérdida de sus animales por la falta de recursos especializados en la provincia.

En este enlace se encuentra la recogida de firmas:[[LINK:INTERNO|||Page|||4520642|||https://www.change.org/p/albacete-necesita-urgencias-veterinarias-reales?source_location=psf_petitions]]