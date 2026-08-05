Suscrito el convenio que dotará a Albacete con una pasarela ciclista y peatonal que conectará Campollano con Imaginalia

El contrato, aprobado por la Junta de Gobierno Local, establece que el conglomerado empresarial construirá y donará a la ciudad una pasarela de comunicación entre el Polígono Industrial Campollano y el barrio de Imaginalia.

Han suscrito el convenio de donación el alcalde Manuel Serrano por parte del Ayuntamiento, y Consuelo Martínez Sánchez en representación de Hermasan, que es la sociedad matriz de un grupo de empresas presidido por José Manuel Martinez y con actividad en Albacete desde hace más de medio siglo.

El alcalde ha expresado su agradecimiento “a José Manuel Martínez y a toda su familia, representada aquí por su hija, por su generosidad y altruismo. Esta pasarela va a mejorar la movilidad en la ciudad, al enlazar uno de los barrios más jóvenes de Albacete, Cañicas-Imginalia con el motor económico que es Campollano, que además es mucho más que un polígono, porque tiene muchos servicios y dotaciones. El compromiso de los emprendedores albaceteños como José Manuel Martínez forma parte de la Marca Albacete, y es un compromiso que genera identidad, y también genera empleo y futuro en la ciudad. También quiero agradecer su esfuerzo diario a todos los que trabajan en el grupo Hermasan y en todo el rico tejido productivo de la ciudad”.

Serrano ha destacado que “se podrá ir a Campollano para hacer negocio o para ir a trabajar, salvando la autovía de una manera segura y sostenible. Esta inversión va a pasar a formar parte del patrimonio de la ciudad, y va a mejorar nuestra calidad de vida y nuestras posibilidades de desarrollo”.

Desde HMS Hermasan se afirma que “en agradecimiento a la ciudad de Albacete y a su población queremos construir y donar esta obra que debe ser arquitectónicamente significativa, y también funcionalmente útil para la población. El objetivo es contribuir al desarrollo urbano y social de la ciudad e incrementar la interconexión viaria, con criterios medioambientales sostenibles”

La pasarela tendrá 62 metros de luz con tipología de celosía, y atravesará la Autovía A-32 con un gálibo mínimo de 5,50 metros. Se podrá acceder a ella tanto a través de escaleras como con un ascensor panorámico de gran capacidad en ambos lados, facilitando así la accesibilidad.

El arranque de la pasarela estará en un terreno de titularidad municipal y parcialmente en terreno dotacional del Ministerio de Fomento, en las inmediaciones de la calle Escritor Rodrigo Rubio; el otro apoyo recaerá sobre terreno municipal, frente a la Avenida Adeca esquina calle C del Polígono.

La pasarela dispondrá de un sistema de videovigilancia y alarma frente a actos vandálicos, desde las escaleras y ascensores hasta el recorrido por la propia pasarela

Manuel Serrrano ha asegurado que “seguimos construyendo una ciudad más sostenible, con las más altas cotas de bienestar medioambiental y también de desarrollo económico y social. Esta nueva pasarela facilitará el tránsito y la comunicación entre Campollano y el resto de la ciudad de Albacete, mitigando el efecto barrera que ha generado la autovía, con una comunicación más fluida y accesible para peatones y ciclistas. Ésta es, por tanto una buena noticia para la ciudad y una ocasión para que reiteremos el agradecimiento a la familia Martínez y sus empresas, todo un ejemplo de la pujanza y el compromiso del empresariado albaceteño”.