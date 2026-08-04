Comienza el periodo de información pública para el vertedero de amianto que contó con un rechazo unánime

La Dirección General de Calidad Ambiental ha comenzado este martes 4 de agosto el periodo de información pública relacionado con la solicitud de la autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental para el proyecto titulado 'Instalación para el depósito seguro de residuos con amianto'. Este proyecto se ubicará en el paraje 'La Castra' y es propiedad de Soluciones Técnicas de Amianto, S.L., dentro del término municipal de Albacete.

onda La instalación, con una vida útil estimada de 25 años y una entrada media de unas 11.200 toneladas anuales, podría albergar cerca de 279.989 toneladas de residuos con amianto, con un volumen útil de aproximadamente 466.648 metros cúbicos. Los cálculos del promotor apuntan a un tránsito aproximado de 6,4 camiones por jornada laborable, es decir, entre seis y siete vehículos pesados al día en un espacio de casi 19 hectáreas

En el anuncio de la mencionada Dirección General, publicado en la edición de este lunes del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recogido por Europa Press, se establece que se somete a información pública el expediente de solicitud de autorización ambiental integrada. Esta información estará disponible durante un período de treinta días hábiles y se refiere a la modificación sustancial de las instalaciones, así como al estudio de impacto ambiental relacionado con el vertedero de residuos de amianto ubicado en el paraje 'La Castra' de Albacete.

La documentación relativa a la evaluación de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada de este proyecto está disponible en formato digital. Para acceder a ella, se puede visitar el enlace https://neva.jccm.es/nevia, donde se debe ingresar el número de expediente S478/2025/DG/00033.

En el periodo establecido, la documentación estará disponible para aquellos que deseen revisarla en el Ayuntamiento de Albacete y en la Dirección General de Calidad Ambiental, ubicada en C/ Río Estenilla, s/n 45007, Toledo.

Los interesados que lo consideren necesario tendrán la posibilidad de revisar el expediente relacionado con la autorización ambiental integrada para la modificación sustancial de las instalaciones. Además, podrán acceder a su estudio de impacto ambiental y presentar las alegaciones pertinentes dentro del plazo establecido, comenzando este martes.

Las alegaciones pueden ser remitidas por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha (https://jccm.es/), mediante solicitud genérica del Registro Electrónico, en el siguiente https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudada..., siempre y cuando disponga de DNI electrónico o Certificado análogo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o bien remitirse al Ayuntamiento de Albacete o a la siguiente dirección postal, en el caso de que no exista obligación de la presentación telemática: Dirección General de Calidad Ambiental C/ Río Estenilla, s/n 45007.