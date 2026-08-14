Enrique Ponce será el pregonero de la Feria Taurina 2026 por su trayectoria y vinculación con nuestra Plaza

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha anunciado que el maestro Enrique Ponce será el pregonero de la Feria Taurina de Albacete 2026, poniendo en valor la estrecha vinculación que mantiene con nuestra ciudad desde hace más de tres décadas.

El alcalde ha mostrado su satisfacción por contar con Enrique Ponce para protagonizar uno de los actos más emblemáticos de la antesala de nuestra Feria, asegurando que "hablamos de una de las máximas figuras de la historia del toreo, un maestro admirado por varias generaciones de aficionados cuya trayectoria ha contribuido decisivamente a engrandecer y proyectar la Tauromaquia”.

Manuel Serrano ha señalado que "es un auténtico privilegio que una personalidad de su dimensión haya aceptado la invitación del Ayuntamiento para pronunciar el Pregón Taurino de Albacete, una ciudad que vive la Fiesta con enorme intensidad y que cuenta con una de las ferias taurinas más importantes del panorama nacional".

El alcalde ha explicado que "el próximo 2 de septiembre, a las 20:30 horas, el Teatro Circo volverá a convertirse en el punto de encuentro de los aficionados para dar el mejor pistoletazo de salida a nuestra Feria Taurina", convencido de que "será un acto inolvidable, a la altura de un abono de máxima categoría que reafirma año tras año el liderazgo de Albacete como una de las grandes capitales del mundo del toro".

Además, Manuel Serrano ha reiterado "el firme compromiso del Ayuntamiento con la Tauromaquia como parte esencial de nuestro patrimonio cultural, nuestras tradiciones y nuestra identidad", recordando que "la Feria Taurina constituye uno de los grandes motores culturales, turísticos y económicos de la Feria en honor a la Virgen de Los Llanos, declarada de Interés Turístico Internacional".

Enrique Ponce está considerado como una de las figuras más importantes de la Tauromaquia contemporánea. Su trayectoria profesional, desarrollada durante más de tres décadas en los principales cosos de España, Francia y América, le ha convertido en un referente indiscutible por su extraordinaria técnica, su capacidad de interpretación del toreo y una regularidad al alcance de muy pocos diestros.

A lo largo de su carrera ha protagonizado algunas de las páginas más brillantes del toreo moderno, cosechando innumerables triunfos y convirtiéndose en uno de los matadores más respetados y admirados tanto por la crítica especializada como por los aficionados.

La vinculación de Enrique Ponce con Albacete trasciende los numerosos triunfos cosechados en el coso de la calle Feria a lo largo de su brillante trayectoria profesional. Su compromiso con la ciudad se refleja en que ha realizado 56 paseíllos en la plaza de toros de la ciudad (1 como novillero y 55 como matador), de los cuales 34 fueron en la Feria y 10 en la Corrida de ASPRONA, además de participar en un total de 6 festivales benéficos del Sagrado Corazón (Cotolengo) y otros homenajes.

Su compromiso con la Tauromaquia y con Albacete también ha quedado reflejado apadrinando momentos históricos para la afición albaceteña, como las alternativas de los matadores Sergio Martínez, Samuel López, Abraham Barragán y Antón Cortés, contribuyendo así al relevo generacional de la Fiesta y dejando una huella imborrable en la historia taurina de nuestra ciudad.

Con su designación como pregonero, el Ayuntamiento de Albacete reconoce la excepcional trayectoria de Enrique Ponce y rinde homenaje a una figura imprescindible de la historia del toreo, que será la encargada de abrir oficialmente los actos de la Feria Taurina 2026 con un pregón que reunirá a aficionados, profesionales y representantes de la sociedad albaceteña en el Teatro Circo.