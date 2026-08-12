El Plan de Regeneración del Ensanche permitirá invertir 870.000 euros en toldos vegetales y maceteros en calles peatonales

El Ayuntamiento sigue dando pasos para las actuaciones del Plan de Actuación Integrado FEDER 2021-2027 Regenera Ensanche de Albacete, gracias al cual se invertirán más de 14 millones de euros en la mejora y regeneración de los barrios Franciscanos y Fátima, de los cuales dos millones serán aportados por el Ayuntamiento y el resto procede de fondos europeos.

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha informado que “entre sus objetivos está consolidar un Ensanche más resiliente, adaptado al cambio climático y comprometido con el bienestar colectivo, a la vez que se fomenta su identidad dentro del municipio.

Por eso, de cara a mitigar el calor y fomentar la biodiversidad en la zona, Manuel Serrano ha señalado que “vamos a invertir 870.000 euros para colocar elementos multivegetales, de los cuales 500.00 euros serán para instalar toldos vegetales, 155.000 para maceteros elevados, y 215.000 euros para maceteros de pie en calles peatonales”.

Como paso previo, ha explicado que se va a contratar la redacción de los proyectos, a lo que se destinarán 56.000 euros, según ha aprobado la Junta de Gobierno Local. En dichos proyectos se hará un estudio previo de las calles para ver si hay espacio libre suficiente para los elementos a instalar, además de establecer los planos y características técnicas en aspectos como sistemas de anclaje, obra civil necesaria, red de fertirrigación y vegetación a plantar.

El sistema Green Shades (Toldos Verdes) se compone de una vela tensada que actúa como soporte para la vegetación y un sustrato que proporciona nutrientes y anclaje a las raíces de las plantas. Incluye un tubo de suministro de agua con un fertilizante líquido, y un sistema de drenaje para evacuar el exceso de agua. Se utilizan especies vegetales especialmente seleccionadas por su resistencia, capacidad de adaptación y propiedades purificadoras del aire.

En cuanto a los maceteros elevados, el alcalde ha apuntado que se prevé instalar 60 en tramos peatonales del ámbito de actuación, como las calles Juana de Arco, Gómez Gil, Federico Ozanan, Cardenal Cisneros y Pasaje de la Hermandad, con una inversión de 155.000 euros.

Manuel Serrano ha recordado que dentro del mismo Plan Regenera el Ayuntamiento trabaja para crear de ‘islas de frescor’ mediante la instalación de juegos de agua con fuentes transitables a ras de suelo en tres espacios públicos.

Concretamente, se trata de la plaza José Ramón Martínez Gualda frente al Centro de participación ciudadana Ágora, el parque Ismael Belmonte de la plaza San Juan de Dios, y la plaza Pablo Picasso junto al Centro Sociocultural del Ensanche. El coste total de estas actuaciones será de 535.023,60 euros, a lo que hay que añadir el suministro de farolas solares y otras con microalgas para esas mismas plazas que costarán 215.000 euros.