El Plan Regenera de Fátima y Franciscanos permitirá tener mapas de la ciudad en tres dimensiones

El Ayuntamiento va a aprovechar el Plan Regenera de los barrios Fátima y Franciscanos para avanzar en el mapeado de la ciudad en tres dimensiones, un avance importante para la planificación urbana aprovechando las más modernas tecnologías. Así, a propuesta de la unidad técnica municipal de cartografía, topografía y geomática, se van a desarrollar herramientas de modelado en 3D en la infraestructura de datos espaciales. Ello permitirá tener planos de la ciudad en tres dimensiones, que son fundamentales para operaciones de prevención y seguridad como las que llevan a cabo los bomberos, y también son muy útiles para programar actuaciones urbanísticas tanto privadas como públicas.

Un coste de 120.000 euros

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para contratar estos servicios, que tendrán un coste de 120.000 euros. La financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cubrirá el 85% del servicio, de modo que para el desarrollo de las herramientas el Ayuntamiento deberá aportar 18.000 euros. El teniente de alcalde y coordinador del Plan de Actuación Integrado ‘Regenera Ensanche’, Francisco Navarro, recordaba que “en total vamos a invertir en los barrios de Fátima y Franciscanos más de 14 millones de euros, de los que 2,2 millones serán aportación municipal directa. Ya estamos preparando actuaciones directas para mejorar la calidad de vida en esa zona urbana, como las islas de frescor en tres plazas de la zona, entre otras. Y también planteamos desarrollos para incorporar todas las posibilidades de smart city, una ciudad cada vez más conectada y con la máxima información aprovechando las últimas tecnologías”.

Cabe recordar que el Geoportal del Ayuntamiento es un servicio de la web municipal con información geográfica como mapas, catálogos y servicios de visualización, accesible para todos los ciudadanos. Los geoportales son una herramienta necesaria para el diseño de proyectos, la planificación de obras o itinerarios, y la difusión de información geográfica, y se emplean por servicios municipales como Movilidad Urbana, Servicio contra incendios, Policía local y Sección de Electricidad, siendo también muy utilizados por profesionales como arquitectos y arquitectos técnicos o ingenieros.