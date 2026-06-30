VOX presenta su nuevo Comité Ejecutivo en Albacete

VOX ha presentado oficialmente su nuevo Comité Ejecutivo Provincial (CEP) en Albacete destinado a consolidar la estructura del partido y marcar la hoja de ruta para los próximos meses.

Al frente del organigrama se sitúa Javier García Morcillo como presidente provincial, quien estará acompañado por María Balado en la vicepresidencia y Faustino Moreno, que asumirá la responsabilidad provincial de Gerencia y Tesorería. Como responsable provincial Intermunicipal se incorpora Román Jesús González .

García Morcillo ha destacado la responsabilidad que asume el nuevo comité: "Este equipo sale a la calle desde hoy mismo para defender los servicios públicos, el comercio local y la seguridad que nuestros ciudadanos merecen'. Nuestro objetivo no es solo crecer como partido, sino ser la alternativa real y valiente que reactive la economía y recupere la identidad de nuestros municipios".

El nombramiento ha contado también con el respaldo de cargos nacionales del partido, como la vicesecretaria de Organización y diputada nacional, María Ruiz, también ha hecho acto de presencia el presidente del Grupo Parlamentario de VOX CLM, David Moreno, y el presidente de VOX en Ciudad Real, Luis Blázquez, quienes han coincidido en un objetivo claro: buscar la “unidad” y han subrayado la importancia estratégica de Albacete en el proyecto global de VOX. La formación ha anunciado que iniciará de inmediato una ronda de reuniones con asociaciones vecinales, comerciantes y colectivos sociales para integrar sus demandas en las futuras iniciativas institucionales.