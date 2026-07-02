Atraco en la A-30 que acaba con el robo de un vehículo

Un padre y su hijo fueron víctimas de un violento robo durante la madrugada de este jueves, 2 de julio, en la autovía A-30, a la altura del kilómetro 34, dentro del término municipal de Albacete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso tuvo lugar a las 2:27 horas, cuando el turismo en el que viajaban fue interceptado por otro vehículo. Tras obligarles a detener la marcha, varias personas armadas descendieron del coche de los asaltantes y les obligaron a abandonar el vehículo.

Tras dar aviso a Policía Nacional y de la Guardia Civil, comenzaron las investigaciones oportunas. Por el momento, no se ha podido identificar a los autores y se ha podido recupera el vehículo.