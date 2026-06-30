El 95% de los cánceres de piel se pueden prevenir

El Hospital General Universitario de Albacete ha acogido una rueda de prensa con motivo del inicio del periodo de mayor exposición solar para recordar a la población la importancia de adoptar hábitos de fotoprotección y prevenir los efectos nocivos de la radiación ultravioleta.

Los profesionales del Servicio de Dermatología han incidido en que el 95% de los cánceres de piel son prevenibles mediante una adecuada protección frente al sol y la detección precoz.

En este sentido, la subdirectora médica de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, Laura Abad, ha explicado que cada año se diagnostican en España más de 8.000 nuevos casos de melanoma, una cifra que ha aumentado en las últimas décadas. Abad ha subrayado que la prevención y el diagnóstico precoz son fundamentales, ya que cuando el melanoma, el cáncer de piel más agresivo, se detecta en fases iniciales presenta una supervivencia superior al 95 por ciento a los cinco años.

Asimismo, la subdirectora médica ha puesto en valor el papel de los profesionales sanitarios para trasladar a la ciudadanía recomendaciones basadas en la evidencia científica que contribuyan a proteger la salud de la población, ante la proliferación de mensajes que trivializan la exposición solar y sus riesgos para la salud.

En la comparecencia también han participado el jefe del Servicio de Dermatología de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, Eduardo Escario Travesedo; la médica interna residente de Dermatología, Carmen Fernández Cerro; y la enfermera Vanesa García Jiménez.

Durante su intervención, Eduardo Escario ha explicado que la radiación solar aporta beneficios para el organismo, como la síntesis de vitamina D o la regulación de los ritmos biológicos, pero ha advertido de que la piel necesita apoyo para hacer frente a la intensa radiación ultravioleta, especialmente durante los meses de verano.