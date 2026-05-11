Los ayuntamientos de Albacete tendrán 180.000 euros para reforzar la gestión de las colonias felinas y la atención de perros abandonados

El diputado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, presentó dos convocatorias de ayudas impulsadas por la Diputación de Albacete para reforzar y apoyar la gestión de los ayuntamientos en torno al bienestar animal y facilitar la gestión municipal de colonias felinas y la atención de perros abandonados. Estas líneas, que suman una inversión total de 180.000 euros, responden a una doble prioridad de la institución: avanzar en la protección de los animales y ofrecer soluciones eficaces a las necesidades que trasladan los consistorios. Gómez indicó que estas ayudas reflejan la voluntad del Gobierno provincial, presidido por Santi Cabañero, de seguir siendo una herramienta útil al servicio de los municipios, especialmente de los más pequeños, acompañándolos en la gestión de competencias que en muchos casos “por ellos mismos no podrían solucionar”.

150.000 euros para la gestión y control de colonias felinas

La primera de estas líneas, dotada con 150.000 euros, está destinada a la gestión y control de colonias felinas durante el año 2026. Cada ayuntamiento podrá optar a una subvención máxima de 6.000 euros para “un objetivo claro”: el desarrollo de proyectos orientados a controlar de forma ética la población de gatos mediante el método de captura, esterilización y retorno (CER), considerado el sistema más eficaz para evitar la reproducción incontrolada. De hecho, la convocatoria establece como requisito que, al menos, el treinta por ciento del presupuesto de cada proyecto se destine a actuaciones de esterilización, con el objetivo de garantizar resultados sostenibles a medio y largo plazo.Además, estas ayudas permitirán financiar actuaciones complementarias como acciones profilácticas (vacunación o desparasitación) para reducir riesgos sanitarios, su identificación mediante microchip bajo titularidad municipal, así como acciones de formación y concienciación dirigidas tanto al personal municipal como a la ciudadanía, “que es una cuestión fundamental”.

Cada ayuntamiento deberá presentar una única solicitud acompañada de una memoria técnica detallada en la que se especifiquen las colonias a gestionar, el número aproximado de animales, las actuaciones previstas, el calendario, el presupuesto y los recursos disponibles. La convocatoria incorpora criterios de valoración que premian la calidad de los proyectos, la diversidad de actuaciones incluidas, la existencia de censos previos o programas de atención a animales enfermos, así como el grado de cofinanciación municipal, desde una clara apuesta por la discriminación positiva. Así, en el caso de los municipios de hasta 2.000 habitantes, si se cofinancia a partir del 25 por ciento se suman 10 puntos; y en el caso de los de más de 10.000 habitantes, comienza a puntuar cuando la financiación supera el 15 por ciento, y se obtienen 10 puntos cuando es de más del 40 por ciento.

30.000 euros para la recogida y atención de perros abandonados

La segunda convocatoria, con una dotación de 30.000 euros, está dirigida a ayuntamientos de menos de diez mil habitantes que dispongan de un servicio de recogida de perros extraviados, abandonados o en situación de desamparo y que no estén adheridos al Servicio Provincial de Recogida de perros, ‘Emperrados’. Un programa que, en palabras del diputado, cuenta con una inversión de 781.000 para los próximos dos años y está integrado en la actualidad por 69 municipios.

En el caso de esta línea de ayudas, la subvención máxima por municipio será de 10.000 euros y permitirá financiar hasta el cincuenta por ciento de los gastos derivados de la recogida, atención y alojamiento de los animales durante el año 2026, “que es una cuantía similar a lo que se hace con los municipios que forman parte de ‘Emperrados’, cuyo coste viene financiado al 50 por ciento entre la Diputación y la localidad”.