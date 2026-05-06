El vino, las nueces o el cordero de Albacete, reconocidos en los Premios Gran Selección Campo y Alma

§ Desde los vinos y el queso manchego, hasta el aceite de oliva virgen extra, la miel de La Alcarria, el azafrán de La Mancha, las nueces de Nerpio, la berenjena de Almagro, el melón de La Mancha, el ajo morado de Las Pedroñeras, la cebolla de La Mancha, el cordero manchego, el pan de cruz de Ciudad Real o el mazapán de Toledo, “todos estos productos conforman un catálogo que refleja la riqueza, diversidad y excelencia del sector agroalimentario de Castilla‑La Mancha”.

§ El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha trasladado su enhorabuena a todos los premiados y ha subrayado que, aunque “ellos son los reconocidos, hay calidad para que muchísimas más empresas pudieran haber tenido este reconocimiento”.

Toledo, 5 de mayo de 2026.

El Gobierno de Castilla-La Mancha reconocerá un año más “la excelencia del campo y de la industria agroalimentaria de nuestra región” con la entrega de los Premios Gran Selección Campo y Alma que en su 37ª Edición se celebrarán el miércoles, 13 de mayo, en Quintanar del Rey (Cuenca).

Así lo ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, quien ha destacado que “son los más antiguos que concede el Ejecutivo regional ya que datan de 1990”, en total, 14 productos que representan “la diversidad y la riqueza agroalimentaria de Castilla-La Mancha” y que garantizan al consumidor el origen y la máxima calidad de estos alimentos.

Desde su creación en 1990, los Premios Gran Selección Campo y Alma tienen como objetivo reconocer los mejores productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha amparados por las 41 figuras de calidad diferenciada, (32 Denominaciones de Origen y nueve Indicaciones Geográficas Protegidas) que hay en la región y que están integradas en la marca de calidad Campo y Alma, una marca de garantía que se ha consolidado como una enseña cada vez más conocida y reconocida, con 214 empresas registradas

En la edición de 2026 se concederán en total 22 galardones, de los que 19 son Premios Gran Selección Campo y Alma, a los que se suman el reconocimiento al mejor Jamón Serrano y dos distinciones a las mejores empresas de producción ecológica y de manipulación y elaboración de carne de caza de Castilla-La Mancha.

Como novedad, los premios Selección Plata y Selección Bronce se amplían a todos los productos, cuando hasta ahora solo se otorgaban en los de vino, queso, aceite de oliva y jamón serrano, reforzando así el alcance y la visibilidad del certamen.

[[H3:Vinos]]

En la categoría de vinos, el Premio Gran Selección Campo y Alma 2026 al mejor vino blanco ha sido para Almarina Blanco, elaborado por Dehesa El Carrascal, S.L. (Albacete); el mejor vino rosado ha sido Olé Rosé, de Tevatova (Alcalá del Júcar, Albacete).

En tintos, el galardón a las añadas 2025 y 2024 ha sido para Cueva del Chamán Garnacha Tintorera, de Santa Cruz de Alpera (Alpera, Albacete), y el premio a las añadas anteriores a 2024 para Valterrae, del Grupo de Bodegas Vinartis (Valdepeñas, Ciudad Real).

El mejor vino espumoso ha recaído en Lienzo Airén Brut Nature, de Virgen de las Viñas Bodega y Almazara (Tomelloso, Ciudad Real), mientras que el Premio al mejor vino Airén, que ha recaído en Símbolo Airén, de Bodegas Símbolo (Campo de Criptana, Ciudad Real).

Queso manchego y otros alimentos

En el apartado de Queso Manchego, el Premio Gran Selección Campo y Alma 2026 al mejor queso semicurado ha sido para Montescusa, de Quesos Lominchar (Corral de Almaguer, Toledo), mientras que el galardón al mejor queso curado ha recaído en Quesos de Hualdo, de Quesos de Hualdo (El Carpio de Tajo, Toledo).

Aceite de Oliva Virgen Extra, Miel de La Alcarria y Azafrán de La Mancha

El Premio Gran Selección Campo y Alma 2026 al mejor Aceite de Oliva Virgen Extra se ha concedido a Dehesa El Molinillo. Reserva de Familia Ecológico, de Nortia Agricultura (Retuerta del Bullaque, Ciudad Real).

En Miel de La Alcarria, el reconocimiento ha sido para Miel de Torronteras Multifloral, de La Aldea de Torronteras (Escamilla, Guadalajara).

Y el Premio al mejor Azafrán de La Mancha ha recaído en La Rosera, de Bealar (Motilla del Palancar, Cuenca).

Entrando ya en el galardón para las Nueces de Nerpio, ha sido para Valle del Taibilla, de Agrícola y Forestal de Nerpio Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Nerpio, Albacete).

El correspondiente a la Berenjena de Almagro ha sido para Antonio, de Conservas Manchegas Antonio (Bolaños de Calatrava, Ciudad Real).

Y el Premio al mejor Melón de La Mancha ha sido para Tomil, de Santiago Apóstol de Tomelloso Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Tomelloso, Ciudad Real).

Ajo, cebolla y cordero manchego

Asimismo, el Premio Gran Selección Campo y Alma 2026 al mejor Ajo Morado de Las Pedroñeras ha recaído en Ajosanto, de San Isidro El Santo Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Las Pedroñeras, Cuenca).

El Premio Campo y Alma a la mejor Cebolla de La Mancha ha sido para TJ Agricultura, de TJ Agricultura, S.L. (Villanueva de la Jara, Cuenca).

Y el Premio al mejor Cordero Manchego ha recaído en Manchacor, de Manchacor, S.L. (Lezuza, Albacete).

[[H3:Concurso de las mejores empresas 2026]]

Junto los Premios Gran Selección Campo y Alma, se entregarán los galardones correspondientes a las mejores empresas de Castilla-La Mancha en las modalidades de Producción ecológica y de Manipulación y Elaboración de Carne de Caza, cuyo objetivo es reconocer la labor de empresas del sector agroalimentario que desarrollan su actividad principalmente en el medio rural y que actúan como motores de desarrollo económico y territorial.

En esta edición de 2026, en la modalidad de mejor Empresa de Producción Ecológica, el reconocimiento ha recaído en el Grupo Montes Norte, cooperativa de segundo grado con sede en Malagón (Ciudad Real), que agrupa a más de 7.500 socios y está presente en una treintena de municipios. Con una trayectoria centenaria, representa “un modelo de integración y fortaleza del tejido agroalimentario en el medio rural y es un referente por su apuesta por la sostenibilidad, la economía circular y la diversificación productiva”, no en vano tiene una actividad que incluye aceite de oliva virgen extra, vino, frutos secos y productos innovadores como cosméticos naturales derivados del aceite, combinando dimensión, innovación y arraigo territorial.

En cuanto al Premio a la Mejor Empresa de Manipulación y Elaboración de Carne de Caza de Castilla-La Mancha 2026 es para Embutidos Naranjo S.L. de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). Embutidos Naranjo es una empresa familiar con más de 30 años de trayectoria, gestionada por la tercera generación, especializada en productos elaborados a partir de carne de caza como ciervo y jabalí. “Un ejemplo de tradición, calidad y adaptación a nuevas demandas dentro del sector agroalimentario regional”, según el responsable regional.