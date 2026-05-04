La Facultad de Educación de Albacete cuenta con un Aula del Futuro

El aula 10 de la Facultad de Educación de Albacete se ha convertido en el Aula del Futuro, que bien podría renombrarse como Aula Actual o Aula Presente. Desde el pasado mes de abril avanza en su transformación hacia un espacio innovador y flexible, diseñado para optimizar el uso del espacio físico y fomentar el desarrollo de competencias didácticas, digitales, artísticas y sociales entre el alumnado. El acto de inauguración contó con la participación del vicerrector de Economía y Planificación Estratégica, Francisco José Sáez; la directora académica del vicerrectorado de Política Científica, María Esther Paños Martínez; la decana de la Facultad de Educación, Raquel Sánchez; y la impulsora de la iniciativa, Isabel María Gómez Barreto.

Espacios flexibles

En palabras de la decana “el Aula del Futuro sitúa al estudiante en el centro, combinando espacios flexibles y tecnología avanzada para impulsar aprendizajes personalizados, fomentar el pensamiento crítico y afrontar de manera natural retos reales”, dijo Raquel Sánchez.

En la actualidad, el grado de ejecución alcanza 85%, tras haberse completado la recepción del equipamiento básico previsto. La previsión es que el proyecto, cuya inversión inicial alcanza los 15 350 euros, quede finalizado a lo largo del segundo cuatrimestre del curso académico 2025-2026 y según las necesidades que se vayan detectando en el centro. El Aula del Futuro abre ya sus puertas a estudiantes y docentes de la Facultad.