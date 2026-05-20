El sector cuchillero contra la aprobación del Congreso

El sector cuchillero "se levanta en armas" contra la proposición no de ley del PP aprobado en el Congreso que insta al Gobierno a endurecer la legislación sobre armas blancas con más sanciones y menos tipos de armas autorizadas.

La presidenta de Aprecu, Pilar Jiménez, ha defendido a una de las industrias más identitarias de Albacete y reclama otras medidas que no criminalicen a los cuchilleros.

Teme que las ventas y, por ende, la producción se vean afectados en la antesala de la mejor temporada del año. Los rumores ya han alterado a los fabricantes quienes podrían iniciar movilizaciones para ir en contra de estas medidas.

Reacciones

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Cuchillería (Aprecu), Pilar Jiménez, en el que han acordado que se prepararía una moción para poder llevar al próximo pleno del Ayuntamiento de la capital “con el objetivo de reivindicar la protección del sector de la cuchillería y rechazar la criminalización a la que se quiere someter”.

En el encuentro han acordado que sea la propia asociación la que prepare el texto para trasladarlo a todos los miembros de la Corporación con el objetivo de que se pueda aprobar en el próximo pleno municipal, previsto para la próxima semana, “para que podamos llevar una única voz, fuerte y firme de que Albacete y los albaceteños estamos al lado de nuestra cuchillería y que nos ponemos frente a aquellos que quieren criminalizarla”.

Como ambos han acordado, el objetivo es aprobar un texto que se pueda trasladar al Congreso de los Diputados, al Senado, a las Cortes de Castilla-La Mancha y a la Diputación Provincial.

Por parte del Gobierno Regional, el presidente de C-LM, Emiliano García Page, ha defendido que "de entrada, quisiera reclamar que todos los que presenten iniciativas en el Congreso sobre la cuchillería, lo primero que tienen que hacer es hablar con el sector. De hecho, yo voy a discutir con el sector de la cuchillería en Albacete una proposición que quiero elevar a las Cortes Regionales y, posteriormente, al Congreso de los Diputados como iniciativa para defender y proteger el sector de la cuchillería, su industria y, efectivamente, que las leyes sean duras con las que delinquen, pero no con las que, legítima, legal y decentemente, forman una industria y un sector como cualquier otro. Sí, lo vamos a hacer".