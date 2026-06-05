La ‘Globber Universitaria’ fusionará música y gastronomía en Albacete

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, presentó en rueda de prensa la Globber Universitaria, una novedosa propuesta de ocio y entretenimiento que aterriza por primera vez en Albacete y que convertirá la Caseta de los Jardinillos en un gran punto de encuentro para jóvenes y universitarios el próximo 11 de junio de 14:00 a 00:00 horas. En este sentido,puso especialmente en valor el carácter novedoso de esta iniciativa, subrayando que “estamos ante un evento que se celebra por primera vez en Albacete y que llega con una propuesta muy atractiva para el público joven, combinando música, gastronomía y entretenimiento en una experiencia diseñada para disfrutarse durante toda una jornada”.

La concejala también destacó la importancia de que la ciudad siga atrayendo nuevos formatos de eventos y actividades ya que “cada nueva iniciativa que llega a Albacete aporta valor, genera movimiento, crea oportunidades y contribuye a enriquecer la oferta de ocio disponible para vecinos y visitantes”.

Globber Universitaria de Albacete

La Globber Universitaria se celebrará el próximo 11 de junio en la Caseta de los Jardinillos, en horario ininterrumpido de 14.00 a 00.00 horas, ofreciendo una jornada completa de ocio, música y gastronomía especialmente diseñada para el público universitario y joven. La cita contará con la participación de Albert González como principal reclamo artístico de una programación musical en la que también estarán presentes Basty Beam, Rioos, Eros, Dani Tablas, Ravan y Samuel Villar, configurando una propuesta pensada para acompañar a los asistentes durante toda la jornada.

Junto a la oferta musical, el evento incorporará una experiencia gastronómica basada en uno de los elementos más representativos de la convivencia y el encuentro social: una gran comida popular que permitirá a los asistentes disfrutar de dos cañas y un plato de paella por 20 euros, precio que también incluye la entrada al recinto. La combinación de música en directo, gastronomía y ambiente universitario convierte a la Globber Universitaria en una propuesta singular dentro de la programación de eventos de la ciudad y en una de las principales novedades de este año en materia de ocio juvenil.