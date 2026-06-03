Comienzan las obras del proyecto ‘Pueblos vivos’ en la Sierra del Segura

El Grupo de Acción Local (GAL) Sierra del Segura ha comenzado las obras del proyecto ‘Pueblos Vivos’, una ambiciosa intervención técnica que apuesta por la sostenibilidad, la mejora del espacio público y el embellecimiento urbano como herramientas clave para combatir la despoblación y potenciar la competitividad turística del destino.E

La iniciativa, que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Sierra del Segura – Destino Turístico Sostenible”, supondrá una inversión total de 322.601,27 euros que están financiados con fondos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, se consolidará una imagen de marca que permita al visitante reconocer la Sierra del Segura como un destino cohesionado y homogéneo, pero también se actuará en espacios estratégicos de cinco municipios, como son Bogarra, Elche de la Sierra, Férez, Liétor y Molinicos.

Elementos comunes de señalética, hitos identificativos y mobiliario urbano

A nivel comarcal el proyecto destinará 88.108,90 euros a la instalación de elementos comunes de señalética, hitos identificativos y mobiliario urbano diseñados bajo una misma línea estética. Entre los elementos más destacados se encuentra la instalación de letras corpóreas decorativas de gran formato que funcionarán como "hitos de bienvenida" en puntos estratégicos de los doce municipios de la comarca. Estas letras no solo refuerzan la marca territorial sino que están diseñadas para ser puntos fotográficos que dinamicen la imagen del destino en entornos digitales.

En Bogarra, la actuación supondrá una inversión cercana a los 45.000 euros y consistirá en la mejora de la imagen urbana mediante la renovación de mobiliario y la ordenación de elementos de servicio. Concretamente, se procederá al revestimiento y embellecimiento de 11 puntos de recogida de residuos, ocultando estéticamente los contenedores para integrarlos en el paisaje urbano. Además, se instalarán 25 nuevos bancos y 11 papeleras en espacios de alta concurrencia como la Plaza Mayor y el Parque Municipal, extendiendo estas mejoras también a diversas pedanías para fomentar las zonas de descanso. Asimismo, se colocarán tótems informativos de acero que ofrecerán información turística protegiéndola contra el vandalismo.

En Elche de la Sierra, la intervención pone el foco en la adecuación del Parque de la Concordia para albergar eventos socioculturales. Esta actuación, que supondrá una inversión superior a los 61.000 euros, consistirá en la construcción de un escenario permanente y la instalación de infraestructuras de abastecimiento, pavimentación y sistema de alumbrado autónomo mediante farolas solares LED.

En Férez, se transformará su acceso principal convirtiendo la entrada al casco urbano en un punto de bienvenida icónico con carteles de gran formato recubiertos con mosaico cerámico esmaltado y pintado a mano donde podrán verse imágenes representativas del municipio. Esta actuación, cuya inversión ronda los 16.000 euros, aúna la durabilidad técnica con la tradición artesanal local.

En Liétor, las obras tendrán un coste de unos 45.000 euros y se desarrollarán en dos enclaves de alto valor simbólico como son la Fuente El Pilar y la escalinata entre las calles Canaleja y Arriba. En la fuente se realizará una restauración integral de su balaustrada de madera, aplicando tratamientos de protección y barnizado para asegurar su conservación. Por su parte, la escalinata será objeto de un embellecimiento que incluye jardineras escalonadas, mosaicos decorativos y la creación de un pequeño mirador en su parte superior, mejorando así la accesibilidad y el atractivo de este recorrido peatonal histórico.

Por último, en Molinicos se realizará la mayor inversión. En total, se emplearán unos 67.000 euros para actuar en su casco antiguo. En el Callejón de la Cárcel, se corregirán deficiencias del pavimento y la irregularidad de los escalones, además de incorporar pasamanos metálicos y recuperar materiales tradicionales como guijarros y lajas de piedra. Asimismo, en la zona de El Barranquito, se renovará el pavimento y se instalarán módulos sanitarios prefabricados, con alimentación fotovoltaica. De esta forma, se atenderá a la creciente demanda de servicios públicos debido a la afluencia de visitantes en eventos culturales.

Revulsivo económico y visual

El presidente del Grupo de Acción Local Sierra del Segura, Federico Moreno, explicó que “el proyecto Pueblos Vivos supondrá un revulsivo económico y visual para el territorio y contribuirá a reforzar la identidad local, mejorar la habitabilidad para residentes y visitantes y valorizar la comarca”. Asimismo, apuntó que las actuaciones que se llevarán a cabo “tendrán un carácter vertebrador a nivel comarcal, pero también constituyen un traje a medida para cada uno de los pueblos puesto que las obras previstas se han adaptado a las necesidades funcionales y estéticas de cada municipio”.

“Con el inicio de estas obras, la Sierra del Segura no solo renueva sus plazas, calles y senderos, sino que reafirma su voluntad de ser un territorio vivo, resiliente y preparado para los retos del turismo del siglo XXI”, concluyó Moreno, quien añadió: “además de incrementar la competitividad del destino, este proyecto servirá para atraer a un turista más consciente y a dinamizar la economía local de la Sierra del Segura”.