El alcalde firma un convenio con el Colegio de Psicología para atender a víctimas de maltrato

La presidenta colegial, Dolores Gómez Castillo, ha firmado el acuerdo en un acto en el que también ha participado la concejala de Mujer e Igualdad, Gala de la Calzada, y donde el alcalde ha afirmado que “todas las manos son pocas para luchar contra la violencia de género y la desigualdad. Resulta especialmente importante el apoyo que pueden prestar los y las profesionales de la psicología, que con su labor pueden contribuir a la autoestima y el empoderamiento de las víctimas”.

Gracias a este convenio, profesionales con formación y experiencia en perspectiva de género y violencia machista, seleccionados por el propio Colegio, llevarán a cabo intervenciones individuales con mujeres en situación de malestar de género, y también la intervención grupal denominada ‘Círculo de Mujeres’, un espacio de apoyo mutuo, así como talleres de autoestima para la recuperación de mujeres víctimas de violencia.

El Centro de la Mujer del Ayuntamiento derivará a las mujeres participantes en cada proyecto y cederá los espacios e instalaciones necesarios para las sesiones grupales. También coordinará con los profesionales del Colegio de la Psicología el seguimiento de los casos, tanto de malestar de género no vinculado a violencia, como la atención a las víctimas de malos tratos.

El alcalde ha recordado que “la desigualdad estructural de género afecta a la salud psicológica de las mujeres y a su desarrollo personal, por lo que es necesario actuar como venimos haciendo en el Ayuntamiento a través del Centro de la Mujer, para evitar cuadros de ansiedad, estados depresivos y falta de autonomía personal. La colaboración de los y las psicólogas nos permitirá fortalecer la red de apoyo y optimizar recursos para que cada mujer que lo necesite reciba una atención técnica de calidad, más versátil y ajustada a su situación específica, y orientada siempre a su recuperación y desarrollo”.

Serrano ha incidido en el papel del Centro de la Mujer del Ayuntamiento como “recurso público de referencia para luchar contra la desigualdad estructural de género. La plena igualdad entre hombres y mujeres es un objetivo claro del equipo de gobierno municipal, y eso incluye la lucha contra la violencia machista, el apoyo a las víctimas, y también la atención en casos de malestar de género por la diferencia estructural de roles”.