Capital

Detenido al acceder a una vivienda y encerrar a su morador en una habitación

Los hechos tuvieron lugar en la Calle Luis Badía cerca de las 18 horas de este lunes, 13 de julio.

Onda Cero Albacete

Albacete |

Policía Local de Albacete
Policía Local de Albacete | Policía Local de Albacete

Este lunes, 13 de julio, resultaba detenido, por la Policía Local de Albacete, un varón de 42 años por un presunto delito de robo con violencia en casa habitada, así como un delito de detención ilegal.

Los hechos tenían lugar en la Calle Luis Badía cuando esta persona accedió a una vivienda de forma violenta e introdujo en una habitación al morador, un varón de 19 años. Al intentar huir, el detenido sufrió una fractura abierta de tibia y peroné encontrándose en el patio interior del edificio.

Los agentes procedieron a su detención, trasladándolo al Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario, donde quedaba custodiado. Posteriormente se trasladaba a Comisaría de Policía Nacional para la continuar con las diligencias oportunas.

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