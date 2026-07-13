La Policía Local intensificará el control y la vigilancia sobre el alcohol y las drogas al volante en diferentes puntos de la ciudad durante el mes de Julio de forma aleatoria

El Ayuntamiento de Albacete, a través de la Policía Local y en el marco de su compromiso continuo con la seguridad vial, se sumará a la próxima 'Campaña de Control y Vigilancia sobre Alcohol y Drogas' al volante promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT) que se desarrollará del 13 al 19 de este mes, intensificando los controles preventivos en diferentes puntos de la ciudad de forma aleatoria y durante las 24 horas del día.

El objetivo prioritario es concienciar a la ciudadanía sobre el riesgo extremo que supone el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en la conducción. Un factor que no solo compromete la vida de los conductores, sino también la de peatones y otros usuarios de la vía pública urbana.

Balance de actividad

La actividad preventiva de la Policía Local de Albacete se mantiene activa de forma permanente a lo largo de todo el año. En el ejercicio 2025, efectuó un total de 232 controles específicos, en los que se sometió a examen a 12.572 conductores. De estos test, un 1,07 por ciento (135 conductores) arrojó un resultado positivo.

Asimismo, en la misma campaña celebrada en julio de 2025, los agentes locales practicaron 1.304 pruebas de alcoholemia por aire espirado, saldándose con 5 denuncias administrativas y un delito por superar la tasa penal establecida en el Código Penal. En dicho periodo también se realizaron 8 test de detección de sustancias estupefacientes, resultando un positivo por conducir con drogas y sustancias estupefacientes en el organismo.

Marco normativo y régimen sancionador

Desde Jefatura de Policía Local se recuerda que la normativa vigente califica estas conductas como infracciones muy graves, sancionadas con multas económicas de entre 500 y 1.000 euros, así como la detracción de 4 a 6 puntos del permiso de conducción, recordando que la legislación penaliza de forma rigurosa la reincidencia y el positivo por drogas.

Desde Policía Local se incide en la vigencia de la "Tasa 0,0", tanto en sangre como en aire espirado, también para todos los conductores menores de edad.

Efectos clínicos y riesgo para los peatones

Los informes médicos ratifican que las capacidades psicomotoras, la atención dividida y el tiempo de reacción se ven severamente afectados incluso con tasas inferiores al límite legal de 0,5 g/l. Efectos que se agravan bajo condiciones de fatiga o al interactuar de forma imprevista con determinados fármacos recetados.

Conducir después del consumo de sustancias psicoactivas es un hecho frecuente en España, el cannabis (THC), la cocaína, y las metanfetaminas son las sustancias más frecuentemente halladas. El consumo simultaneo de sustancias, que se ha demostrado como un comportamiento de extremo riesgo vial, es comparativamente frecuente en España.

El impacto del consumo de sustancias traspasa el vehículo: el alcohol y las drogas incrementan notablemente el riesgo de atropellos a peatones en entornos urbanos, motivo por el cual la implicación municipal en estas campañas resulta de vital importancia para garantizar la seguridad colectiva.