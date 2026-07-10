Seguridad Social y Maki & María Artés entre los conciertos de la Feria de El Bonillo.

Tras el éxito cosechado hace apenas unos días con la celebración del Alterna Festival, que reunió a más de 4.200 asistentes durante dos intensas jornadas de música en directo, el Ayuntamiento de El Bonillo continúa situando la cultura y los grandes eventos como uno de los pilares de su programación estival.

El Consistorio ha dado a conocer los primeros conciertos que formarán parte de la Feria y Fiestas 2026, una programación pensada para llegar a públicos de todas las edades y estilos musicales, consolidando al municipio como uno de los referentes de la comarca en la organización de grandes espectáculos.

La programación musical arrancará el 11 de agosto con el Crazy Fuck Festival, una cita que volverá a convertir el Recinto Ferial Quijote en un gran espacio para el ocio, con espectáculos y djs.

El 12 de agosto será el turno de una de las bandas más emblemáticas del pop-rock español: Seguridad Social, que llegará con un concierto en el que repasará los grandes éxitos que han marcado a varias generaciones. La noche se completará con las actuaciones de DJ José AM y Sweet Suárez.

La programación continuará el 13 de agosto con Marsal Ventura, uno de los DJs y productores más reconocidos del panorama nacional, acompañado por Otra Movida y Don Fluor.

Finalmente, el 14 de agosto, el protagonismo será para Maki y María Artés, dos de los artistas más populares del panorama actual, que actuarán junto a Aguacate y Mango, DJ José de Pablo y DJ Andrés Vecina, en una velada que combinará diferentes estilos.

Desde el Ayuntamiento de El Bonillo destacan que esta programación responde al objetivo de seguir ofreciendo una feria de calidad, con propuestas musicales variadas capaces de atraer tanto a vecinos como a visitantes de toda la provincia y de numerosos puntos de Castilla-La Mancha y comunidades limítrofes.

Con esta apuesta, reafirman su compromiso de seguir impulsando una feria que combina tradición, cultura, ocio y música en directo, manteniendo viva una celebración que, como cada año, tendrá lugar del 10 al 15 de agosto, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del calendario festivo de la localidad.